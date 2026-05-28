Contratti “pirata”, lavoro povero e diritti a rischio: dal report CGIL Ragusa al rapporto CNEL. Serve un DURCC, contributivo e contrattuale

Ragusa, 28 maggio 2026 – Si è svolto ieri a Ragusa il focus promosso dalla CGIL dedicato all’evoluzione del mondo del lavoro e al fenomeno dei cosiddetti “contratti pirata”, forme contrattuali che rischiano di compromettere salari, tutele e diritti dei lavoratori.

L’iniziativa, organizzata dal segretario provinciale della CGIL Giuseppe Roccuzzo, ha visto la partecipazione del segretario generale della CGIL Sicilia Alfio Mannino, del direttore dell’Ufficio provinciale del Lavoro di Ragusa e Palermo Giovanni Vindigni, del direttore provinciale dell’INPS Saverio Giunta, oltre ai relatori Natilia Meli, delegata CGIL al commercio, e Alessandro Genovesi, consigliere nazionale responsabile degli appalti della CGIL nazionale.

Nel corso del dibattito sono stati affrontati i principali cambiamenti che stanno interessando il mercato del lavoro e le criticità legate alla diffusione di contratti non rappresentativi, spesso caratterizzati da minori tutele salariali e normative per i lavoratori.

Particolare attenzione è stata dedicata agli effetti concreti del dumping contrattuale, fenomeno che, attraverso l’applicazione di contratti collettivi con condizioni peggiorative, rischia di alimentare precarietà e lavoro povero. Attraverso testimonianze ed esempi pratici, è stato evidenziato come molti lavoratori subiscano inconsapevolmente condizioni economiche e contributive penalizzanti.

Natilia Meli ha portato l’esperienza diretta maturata nel settore del commercio, raccontando casi concreti di lavoratori impiegati con contratti non adeguati e con livelli retributivi inferiori rispetto a quelli previsti dai contratti maggiormente rappresentativi.

Alessandro Genovesi ha approfondito il tema del dumping contrattuale e della proliferazione dei contratti “pirata”, sottolineando la necessità di rafforzare i criteri di rappresentanza sindacale e di garantire l’applicazione dei contratti collettivi realmente riconosciuti.

Nel suo intervento, Giovanni Vindigni ha ribadito l’importanza del ruolo degli uffici del lavoro e degli organismi ispettivi nel controllo della regolarità contrattuale, evidenziando la necessità di un’azione coordinata tra istituzioni, sindacati e organi di vigilanza.

Saverio Giunta ha sottolineato il supporto fornito dall’INPS nell’attività di verifica contributiva e nel contrasto alle irregolarità, ricordando come il rispetto delle regole rappresenti un elemento fondamentale per garantire equità e tutela nel mondo del lavoro.

Il segretario generale della CGIL Sicilia Alfio Mannino ha rimarcato la necessità di una risposta forte e condivisa contro il fenomeno dei contratti “pirata”, sottolineando come la difesa del lavoro regolare e dei diritti rappresenti oggi una priorità sociale oltre che sindacale. Mannino ha inoltre richiamato l’attenzione sull’urgenza di rafforzare la contrattazione collettiva autenticamente rappresentativa e di contrastare ogni forma di sfruttamento e precarizzazione.

“La battaglia contro i contratti pirata è una battaglia di civiltà e dignità del lavoro – è emerso nel corso dell’incontro – perché dietro formule contrattuali scorrette si nascondono spesso salari più bassi, meno diritti e maggiore precarietà”.

È stata inoltre l’occasione, alla presenza del consigliere del CNEL, per presentare il Rapporto annuale del CNEL, che cita il report sul dumping contrattuale della CGIL di Ragusa.

Nel corso dell’iniziativa sono state rilanciate anche le proposte che la CGIL di Ragusa aveva già avanzato in sede di audizione al CNEL lo scorso febbraio: l’introduzione di un DURC contributivo e contrattuale, con l’inserimento nel DURC della tipologia di contratto applicato, al fine di rendere più trasparente la qualificazione contrattuale delle imprese. È stata inoltre sottolineata la necessità di semplificare l’accesso all’UNILAV, garantendo anche ai patronati la possibilità di accedere pienamente al sistema, e di realizzare l’interoperabilità e la sincronizzazione tra i codici contratto INPS e quelli del Ministero del Lavoro.

La CGIL ha infine ribadito la necessità di rafforzare gli strumenti di controllo e promuovere una cultura del lavoro fondata sulla legalità, sulla trasparenza e sulla piena tutela dei lavoratori.

L’iniziativa di Ragusa si inserisce in un percorso più ampio di confronto e sensibilizzazione sul futuro del lavoro, con l’obiettivo di costruire condizioni occupazionali più giuste, sicure e sostenibili.

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