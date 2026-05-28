Dal Ghana a Modica, il cacao diventa etico: a Monreale nasce l’asse della solidarietà tra Sicilia e Africa

MONREALE, 28 Maggio 2026 – Non solo folklore e integrazione culturale, ma un vero e ottone laboratorio di cooperazione economica internazionale. La seconda edizione di AfroSiciliana – la manifestazione promossa dal Coordinamento dei Consolati Africani in Sicilia in collaborazione con il Comune di Monreale – si è chiusa ieri accendendo i riflettori su una scommessa vincente: la nascita di una filiera etica del cacao che unisce il Ghana e la Sicilia.

Il simbolo di questo riscatto sociale è il celebre Cioccolato di Modica. Durante l’ultima giornata dell’evento, un talk approfondito ha svelato i dettagli della collaborazione tra la comunità ghanese di Three Mountains e la Casa Don Puglisi di Modica, nota realtà iblea da sempre in prima linea per l’inclusione sociale e l’economia pulita. Il cacao coltivato in Africa arriva in Sicilia per essere trasformato, garantendo il rispetto dei diritti e l’equo compenso in ogni passaggio.

Al confronto hanno preso parte figure chiave del progetto, tracciando le linee guida per il futuro della cooperazione:

: “Vogliamo presentare un progetto di sviluppo che punta a trasformare il cacao direttamente nel nostro Paese, creando lavoro e crescita per la comunità locale. Cerchiamo partner che condividano questa visione – Nana Osei Owusu Agyara II, proprietario terriero ad Akwadum –.

“Il Ghana condivide i nostri stessi principi: etica del lavoro e rispetto dei diritti delle donne. Tutti i nostri prodotti utilizzano cacao proveniente da questo territorio e vogliamo rafforzare ulteriormente questo legame – aggiunge Andrea Bianchi, responsabile commerciale di Casa Don Puglisi“.

: “Siamo venuti in Sicilia per comprendere il modello di sviluppo che ha reso il settore vitivinicolo un’eccellenza internazionale, con l’obiettivo di applicare un percorso simile alla filiera del cacao in Ghana – ribadisce Chris Osei Asante (direttore del Cocoa Research Institute of Ghana – CRIG)“.

Al dibattito ha contribuito anche Giuseppe Fiore, promotore del festival Ciokowine di Alcamo, che ha sottolineato come l’unione tra vino e cioccolato possa trasformarsi in un formidabile volano di promozione turistica e culturale per il territorio.

Oltre all’economia, AfroSiciliana ha colorato Piazza Guglielmo II a Monreale con gli stand artigianali di numerosi Paesi (Costa d’Avorio, Zambia, Burkina Faso, Tunisia, Ghana e Marocco).

L’evento ha vissuto momenti significativi come la premiazione della Coppa Afrosiciliana (organizzata con la Nazionale del Mediterraneo SSD e il patrocinio del Comune di Palermo), alla quale ha partecipato l’assessore alla Pubblica Istruzione di Monreale, Patrizia Roccamatisi. La manifestazione si è poi conclusa con un intenso momento di preghiera ecumenica e interreligiosa per la pace.

“AfroSiciliana vuole essere uno spazio aperto di relazione e cooperazione,” ha commentato Francesco Campagna, console e portavoce del Coordinamento dei Consolati Africani in Sicilia. “Crediamo che anche piccole esperienze imprenditoriali possano produrre un impatto concreto nelle comunità quando si costruiscono relazioni fondate sulla collaborazione e non sullo sfruttamento”.

Soddisfazione espressa anche dal sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, che ha sigillato l’evento rilanciando il ruolo geopolitico della cittadina normanna: “Questo ponte restituisce il ruolo di una città che vuole affacciarsi sempre di più al Mediterraneo come luogo di incontro, dialogo e sviluppo condiviso”.

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