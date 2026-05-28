Modica: Forza Italia va all’attacco della Giunta Monisteri, il Consiglio diventa un ring

MODICA, 28 Maggio 2026 – Il Consiglio Comunale di Modica dovrebbe essere il luogo istituzionale deputato a discutere e approvare gli atti vitali per la comunità. A Modica, invece, da qualche tempo si assiste ad un paradosso politico: l’aula si è trasformata nel teatro di uno scontro frontale che non vede contrapposte la maggioranza e l’opposizione, bensì forze politiche appartenenti allo stesso schieramento.

Forza Italia ha avviato un attacco senza mezzi termini all’amministrazione comunale, inviando un messaggio neanche troppo velato alla sindaca Maria Monisteri: adeguarsi alle direttive del partito o rischiare la fine anticipata della consiliatura.

Il braccio di ferro ha un nome e un cognome. Il “messaggero” dell’offensiva azzurra è il consigliere Corrado Roccasalvo, l’ultimo arrivato all’interno della civica assise, che nell’ultima seduta consiliare è tornato alla carica contro l’assessore Antonio Drago. Dopo il caso del pass per il parcheggio, Roccasalvo ha presentato una nuova interrogazione per chiedere conto degli atti prodotti da Drago nel suo ruolo di Responsabile delle relazioni con il Consiglio.

L’obiettivo reale appare puramente politico: estromettere dalla giunta gli assessori (come Drago e Tino Antoci) che non hanno voluto tesserarsi con Forza Italia, per fare spazio ai fedelissimi del partito. Il fatto strano, però, è che nella stessa posizione si trova anche il vice sindaco, Saro Viola, anch’egli non iscritto a Forza Italia e che, in passato, prima della nuova ordinanza sui parcheggi riservati nell’area sottostante il Municipio, abusava del già esistente divieto. La domanda è: come mai il tiro è solo su Drago ed Antoci? A questo punto è facile supporre che si tratti di un attacco ad personam da parte del consigliere di Forza Italia anche perchè esponenti autorevoli del partito assicurano che non ci sono mai state direttive per schierarsi contro l’attuale esecutivo cittadino.

Del resto lo stesso assessore Drago ha svelato pubblicamente il clima di tensione, raccontando i dettagli di un incontro chiarificatore fallito alla presenza della sindaca, terminato con l’intimazione di Roccasalvo: “Ti devi dimettere, vi dovete dimettere”.

Drago ha lanciato la sfida politica: “Sono entrato in politica da uomo libero e ne uscirò da uomo libero”, chiedendo di sapere se il consigliere parli a titolo personale o a nome dell’intero partito di Forza Italia.

La sindaca Maria Monisteri si trova oggi davanti a un bivio cruciale. Nel tentativo di recidere i legami politici che la univano all’ex sindaco Ignazio Abbate, la prima cittadina si è legata a nuove dinamiche di partito che oggi presentano il conto. Forza Italia rivendica da tempo un rimpasto ed un ingresso ufficiale in giunta, imponendo le dure e ciniche regole della politica tradizionale.

Nel frattempo, le opposizioni assistono alla scena con stati d’animo contrapposti: il Partito Democratico guarda all’arena basito e preoccupato per lo stallo amministrativo della città, ma ad un’ipotesi di sfiducia assumono l’atteggiamento delle “tre scimmiette”. Gli Abbatiani appaiono divertiti e soddisfatti, vedendo in questa frattura interna la concreta possibilità di trovare alleati per staccare la spina alla sindaca e tornare anticipatamente alle urne. A questo si aggiungano le dimissioni dalla segretaria generale dell’Ente, Silvana Puglisi, che hanno tutto il tono di una “cacciata” da parte della sindaca, almeno secondo le voci di corridoio che girano a Palazzo San Domenico.

Nonostante il clima da resa dei conti che ha prolungato i lavori fino a mezzanotte, il Consiglio Comunale è riuscito, per il bene della città, a trovare la compattezza su alcune mozioni importanti:

istituito un organismo tecnico per il rilancio della frazione marinara oltre la stagione estiva, approvata l’adesione del Comune al progetto nazionale, via libera alla mozione, fortemente sostenuta dalla Presidente del Consiglio Mariacristina Minardo, per concedere agevolazioni sui parcheggi delle minicar degli studenti del centro storico.

Resta, però, l’amaro in bocca per i grandi temi rimasti al palo. A fare le spese di questo infinito scontro di potere è stata, su tutte, la discussione sulla redazione del Nuovo Piano Regolatore Generale (PRG). Le questioni personali e le logiche di poltrona hanno sottratto ancora una volta tempo e spazio al futuro urbanistico ed economico di Modica. I tavoli di partito dovrebbero restare fuori dalle istituzioni, ma a Palazzo San Domenico la macchina amministrativa rischia di rimanere ostaggio dei calcoli elettorali.

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