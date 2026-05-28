I droni di Putin e gli utili ingenui d’Europa…l’opinione di Rita Faletti

La Russia non cambia mai davvero tecnica. Cambiano i bersagli, cambiano le parole, ma il metodo resta lo stesso: provocare, confondere, ribaltare la realtà e poi fingersi vittima. È accaduto in Ucraina prima dell’invasione del 2022 e oggi il copione sembra riproporsi nei confronti dei Paesi baltici. Nei giorni scorsi, a Vilnius, capitale della Lituania, i cittadini sono stati costretti a cercare rifugio dopo l’allarme per l’incursione di un drone nello spazio aereo nazionale. Episodi simili vengono denunciati anche dagli altri Paesi baltici, sempre più convinti che Mosca stia testando reazioni, difese e soprattutto nervi dell’Europa. Il Cremlino gioca una partita antica: destabilizzare e insinuare il dubbio. Non importa tanto la verità dei fatti, quanto la capacità di sporcare la percezione della realtà. Le democrature hanno bisogno del nemico esterno per giustificare le loro operazioni illegali: prima creano tensione, poi lo accusano di aggressività per avere un alibi davanti al mondo. È il meccanismo che precedette l’attacco contro l’Ucraina, quando il regime di Vladimir Putin raccontò di dover “proteggere” i cittadini russofoni del Donbass, preparando invece una guerra su larga scala contro Kyiv. E la narrazione funzionò. Funzionò eccome. Anche in Italia. Ancora oggi una parte dell’opinione pubblica europea continua a bere qualunque versione arrivi da Mosca purché accompagnata da qualche parola magica: Nato provocatrice, accerchiamento della Russia, russofoni perseguitati, pace minacciata dall’Occidente. Alla Russia non si chiede di provare la verità di ciò che diffonde mentre perfeziona il ribaltamento della realtà, si condanna direttamente il suo presunto aggressore. Alcuni droni ucraini, deviati dal jamming elettronico russo invece di essere abbattuti, finiscono verso i Paesi europei confinanti. E subito il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, si affretta a sostenere che sarebbero i baltici a prepararsi ad aggredire la Russia. Un’accusa così poco credibile che andrebbe respinta al mittente, eppure. Hitler sosteneva che “Più grande è la menzogna, più grandi le probabilità che venga creduta”. La recita di Peskov non è nuova. Il problema è che in Europa c’è sempre qualcuno disposto a fare da cassa di risonanza. In Italia, ad esempio, l’ex ambasciatrice Elena Basile ha rilanciato le dichiarazioni di Peskov, chiedendo quanti italiani conoscano davvero le intenzioni dei baltici. Domanda curiosa, soprattutto perché la stessa cautela raramente viene applicata alle intenzioni del Cremlino. E così il terreno psicologico viene preparato: i baltici dipinti come provocatori, Mosca come potenza assediata, i cittadini russofoni come possibile pretesto umanitario. Esattamente come nel Donbass. Esattamente come prima del 2022. La differenza è che oggi nessuno può dire di non aver già visto questo film. Oppure sì. Perché una parte dell’Italia sembra incapace di imparare. C’è sempre qualcuno pronto a commuoversi davanti alla propaganda russa, a ripetere slogan del Cremlino con aria da “spirito libero”, a spiegare che “la verità sta nel mezzo” anche quando un regime autoritario invade, uccide, minaccia e manipola. Il vero capolavoro strategico di Mosca non è, evidentemente, militare, ma culturale: essere riuscita a trasformare milioni di europei in divulgatori inconsapevoli della propria propaganda. Gente che si sente anticonformista mentre ripete esattamente ciò che il Cremlino desidera ascoltare. La domanda ormai non è se la Russia continuerà a usare questi metodi. Lo farà. La domanda vera è se l’Europa troverà finalmente la lucidità di riconoscerli prima che sia troppo tardi.

Salva