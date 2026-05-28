Istituto Vittorini di Scicli premiato a Palazzo Chigi per progetto contro le dipendenze

Scicli, 28 maggio 2026 – Scicli conferma di essere un luogo di eccellenza in campo educativo.

Il sindaco Mario Marino ha espresso i complimenti a nome della comunità per il premio che l’Istituto Elio Vittorini ha conseguito nell’ambito del concorso nazionale “No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dal Dipartimento delle Politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute.

Nel cortile di Palazzo Chigi a Roma la scuola sciclitana è stata premiata insieme altri otto istituti scolastici italiani per la qualità e la creatività delle opere presentate: video, performance teatrali, fumetti, brani musicali, in cui gli studenti hanno affrontato con originalità e consapevolezza il tema delle dipendenze.

La cerimonia di premiazione ha registrato la partecipazione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano, del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara e del Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

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