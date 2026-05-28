Gestione finanziaria: il Comune di Vittoria ottiene i fondi regionali di premialità tributaria

Vittoria, 28 maggio 2026 – Mentre le opposizioni evocano il dissesto, i fatti raccontano altro. Il riconoscimento dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali premia l’efficacia della riscossione tributaria e il percorso di risanamento avviato dall’Amministrazione comunale. Il Comune di Vittoria , infatti, ha ottenuto un importante riconoscimento formale da parte della Regione Siciliana che certifica l’efficacia e la correttezza delle politiche economico-finanziarie intraprese dall’Ente.

Con il decreto dirigenziale n. 231 del Servizio 4 dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, firmato il 30 aprile 2026, la Regione ha disposto la liquidazione delle somme destinate ai comuni virtuosi. Vittoria figura ufficialmente tra gli enti che hanno avuto accesso alla riserva speciale di fondi prevista dalla normativa regionale (ex L.R. 1/2025), assegnata come premialità ai comuni che hanno registrato un incremento pari o superiore al 3% nella riscossione dei tributi propri rispetto all’anno precedente. Il provvedimento regionale rappresenta un’attestazione concreta del lavoro svolto dall’Amministrazione comunale sul fronte del risanamento finanziario e dell’efficientamento della macchina amministrativa, smentendo quanti continuano ad alimentare allarmismi sul futuro dell’Ente. Il decreto conclude una complessa istruttoria amministrativa e dispone l’accredito diretto delle somme sui conti di Tesoreria Unica del Comune. Le risorse assegnate costituiranno un importante sostegno al bilancio comunale.

Il Vice Sindaco e Assessore al Bilancio e Tributi Giuseppe Fiorellini ha dichiarato: “Non ci sogniamo affatto di affermare che siano stati risolti, dall’oggi al domani, tutti i complessi problemi economico-finanziari ereditati dal passato e che gravano sul nostro ente. La prudenza e il rispetto per i cittadini impongono sempre la massima serietà. Tuttavia, rivendichiamo con forza la giustezza della strada intrapresa. Questo stanziamento premiale da parte della Regione Siciliana non è un regalo, ma il risultato tangibile di un lavoro rigoroso e strategico volto a migliorare la capacità di riscossione dell’ente, garantendo maggiore equità fiscale e trasparenza. Mentre altri scelgono la strada della polemica distruttiva e sembrano quasi augurarsi il peggio per la città, noi rispondiamo con i fatti, con i numeri e con gli atti ufficiali. Questo riconoscimento dimostra che Vittoria sta percorrendo la strada giusta”.

Il Sindaco Francesco Aiello ha sottolineato il valore del risultato ottenuto: “Questo riconoscimento della Regione Siciliana conferma la serietà e la credibilità del lavoro amministrativo che stiamo portando avanti. Abbiamo trovato una situazione estremamente difficile e continuiamo a operare con senso di responsabilità, senza proclami ma con azioni concrete. I risultati ottenuti sulla riscossione tributaria dimostrano che il Comune di Vittoria può tornare ad avere stabilità finanziaria e capacità di programmazione. Continueremo a lavorare con rigore e trasparenza nell’interesse esclusivo della città e dei cittadini”.

L’Amministrazione comunale proseguirà lungo questa linea d’azione, coniugando il rigore dei conti con la necessità di garantire servizi efficienti alla comunità, nella convinzione che una gestione virtuosa della cosa pubblica non solo sia possibile, ma venga anche riconosciuta e premiata dalle istituzioni regionali.

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