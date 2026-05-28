A Scoglitti torna “Un Mare di Sport”: il lungomare si trasforma in una grande arena olimpica all’aperto

Scoglitti(Vittoria), 28 maggio 2026 – Sport, mare e socialità si incontrano ancora una volta sul litorale di Scoglitti. In occasione della Festa della Repubblica, martedì 2 giugno, a partire dalle ore 17:30 presso la Lanterna, torna la seconda edizione di “Un Mare di Sport”, la manifestazione dedicata alla promozione dello sport e del benessere all’aria aperta.

L’evento, promosso dall’Assessorato alle Politiche Sportive e Giovanili del Comune di Vittoria, è organizzato in collaborazione con l’Associazione Sportiva Titania Judo e quest’anno ospiterà anche il “2° Memorial Tano Corallo”, momento commemorativo e sportivo dedicato a una figura molto amata dalla comunità.

Per un intero pomeriggio il Lungomare Lanterna e le aree limitrofe saranno chiusi al traffico e trasformati in una grande arena sportiva a cielo aperto affacciata sul Mediterraneo, dove cittadini, famiglie e turisti potranno assistere a esibizioni, partecipare alle attività e conoscere da vicino le realtà associative sportive del territorio.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il tessuto sportivo locale e promuovere i valori dell’inclusione, della partecipazione e della pratica sportiva tra i giovani.

Ricchissimo il programma delle attività:

• Arti marziali e sport da combattimento con dimostrazioni di Judo, Karate, Muay Thai e Kickboxing;

• Sport di squadra con campi itineranti di Volley, Basket e Calcio per bambini;

• Atletica leggera con mini gare di velocità e percorsi di abilità;

• Mini Tennis;

• Danza sportiva, ciclismo giovanile e attività motorie dedicate ai più piccoli;

• Minimodellismo con le piccole e spettacolari auto da corsa.

“Dopo lo straordinario successo registrato lo scorso anno – dichiara l’assessore alle Politiche Sportive e Giovanili Fabio Prelati – abbiamo voluto riproporre con entusiasmo un format che unisce la bellezza del nostro territorio alla vitalità delle associazioni sportive cittadine. ‘Un Mare di Sport’ è una vera festa della comunità, pensata per le famiglie, per i giovani e per tutti coloro che credono nei sani valori dello sport come strumento di crescita, inclusione e condivisione”.

Il Sindaco Francesco Aiello ha voluto sottolineare il valore dell’iniziativa: “Manifestazioni come ‘Un Mare di Sport’ rappresentano un’importante occasione di aggregazione sociale e valorizzazione del territorio. Scoglitti diventa per un giorno una grande palestra all’aperto dove sport, mare e comunità si incontrano in un clima di festa e partecipazione. Ringrazio tutte le associazioni coinvolte e quanti hanno contribuito alla realizzazione di questo evento”.

L’accesso a tutte le aree e la partecipazione alle attività saranno completamente gratuiti. La cittadinanza e i turisti sono invitati a partecipare numerosi.

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