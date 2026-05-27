  • 27 Maggio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 27 Maggio 2026 -
Cronaca | Marina di Modica | News in primo piano

Raid notturno a Marina di Modica: “topo di chalet” svaligia tre stabilimenti balneari

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MARINA DI MODICA, 27 Maggio 2026 – Ladri in azione sul litorale modicano. Nella notte appena trascorsa, un malvivente ha preso di mira alcune strutture balneari della spiaggia di Marina di Modica, mettendo a segno una serie di incursioni nei locali che si preparano alla stagione estiva.

Il “topo di chalet”, muovendosi nel buio, è riuscito a introdursi all’interno di ben tre impianti balneari. Secondo una prima ricostruzione, il bottino sarebbe finito prevalentemente in bibite e alcolici: in almeno due delle strutture colpite, infatti, l’intruso ha fatto man bassa di bevande prima di dileguarsi e far perdere le proprie tracce.

I titolari delle attività hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Gli inquirenti hanno già avviato le indagini per fare luce sull’accaduto e identificare il responsabile.

Un aiuto importante potrebbe arrivare dai sistemi di videosorveglianza dei locali. Al momento, gli elementi raccolti si concentrano su un identikit piuttosto preciso dell’autore del raid, immortalato o avvistato con un abbigliamento decisamente riconoscibile: maglietta bianca e pantaloncini rosa.

I controlli sul territorio e l’analisi dei filmati sono tuttora in corso per rintracciare il soggetto e verificare se l’uomo abbia agito da solo o con il supporto di qualche complice.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube