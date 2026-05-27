Raid notturno a Marina di Modica: “topo di chalet” svaligia tre stabilimenti balneari

MARINA DI MODICA, 27 Maggio 2026 – Ladri in azione sul litorale modicano. Nella notte appena trascorsa, un malvivente ha preso di mira alcune strutture balneari della spiaggia di Marina di Modica, mettendo a segno una serie di incursioni nei locali che si preparano alla stagione estiva.

Il “topo di chalet”, muovendosi nel buio, è riuscito a introdursi all’interno di ben tre impianti balneari. Secondo una prima ricostruzione, il bottino sarebbe finito prevalentemente in bibite e alcolici: in almeno due delle strutture colpite, infatti, l’intruso ha fatto man bassa di bevande prima di dileguarsi e far perdere le proprie tracce.

I titolari delle attività hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Gli inquirenti hanno già avviato le indagini per fare luce sull’accaduto e identificare il responsabile.

Un aiuto importante potrebbe arrivare dai sistemi di videosorveglianza dei locali. Al momento, gli elementi raccolti si concentrano su un identikit piuttosto preciso dell’autore del raid, immortalato o avvistato con un abbigliamento decisamente riconoscibile: maglietta bianca e pantaloncini rosa.

I controlli sul territorio e l’analisi dei filmati sono tuttora in corso per rintracciare il soggetto e verificare se l’uomo abbia agito da solo o con il supporto di qualche complice.

Salva