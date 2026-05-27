Blitz antidroga a Modica: perquisizioni con i cani poliziotto. Segnalata una donna per spaccio

MODICA, 27 Maggio 2026 – Giro di vite della Polizia di Stato nel territorio modicano. Nell’ambito di un’articolata operazione di controllo del territorio finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti hanno eseguito una serie di perquisizioni personali e domiciliari mirate, concentrandosi in particolare su soggetti già noti alle forze dell’ordine o gravati da pregiudizi di polizia.

L’operazione ha visto in campo un dispositivo interforze: gli investigatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica e della Squadra Mobile di Ragusa, che hanno operato con il supporto strategico di un’unità cinofila specializzata proveniente dalla Questura di Catania.

Grazie al fiuto dei cani poliziotto e all’azione degli agenti, l’attività ha portato a due distinti riscontri: una denuncia per spaccio a carico di una donna, trovata in possesso di circa 0,70 grammi di cocaina. Insieme alla sostanza, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato anche un bilancino di precisione e vario materiale idoneo al confezionamento delle dosi. Per lei è scattata la segnalazione alla Procura della Repubblica di Ragusa per l’ipotesi di reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio; un uomo è stato trovato in possesso di circa 0,5 grammi di hashish. La sostanza è stata immediatamente sottoposta a sequestro amministrativo e all’uomo è stata contestata la violazione della normativa che punisce la detenzione di droga per uso personale, con la conseguente segnalazione alla Prefettura.

L’attività rientra nel quadro dei controlli straordinari disposti per monitorare i punti nevralgici del territorio modicano e prevenire la diffusione delle droghe, in particolare tra i più giovani.

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