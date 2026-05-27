  • 27 Maggio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 27 Maggio 2026 -
Cronaca | News in primo piano | Pozzallo

Pozzallo. Nella notte sono arrivati 58 migranti. Il quadro clinico è buono

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

POZZALLO, 27 Maggio 2026 – Si sono concluse poco prima della mezzanotte nel porto di Pozzallo le complesse operazioni di sbarco di 58 migranti, salvati nelle ore precedenti dagli uomini della Guardia Costiera. Il gruppo di naufraghi si trovava alla deriva nel Canale di Sicilia a bordo di una piccola e precaria imbarcazione, sulla quale erano partiti dalle coste della Libia circa due giorni prima, restando poi alla mercé delle correnti. La macchina dei soccorsi si è attivata nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle  18:40, quando alla centrale operativa della Guardia Costiera è giunta la segnalazione della presenza del barchino in forte difficoltà. Immediatamente, la motovedetta Cp 311 ha mollato gli ormeggi dal porto ragusano per dirigersi a massima velocità verso l’area indicata, situata a circa 70 miglia nautiche a sud/sud-est delle coste siciliane. Una volta intercettato il natante, i militari hanno provveduto a mettere in sicurezza tutti gli occupanti e a trasferirli a bordo. Tra le 58 persone tratte in salvo si registrano anche forti presenze vulnerabili, nel gruppo vi sono infatti due donne e ben 23 adolescenti. Per quanto riguarda la provenienza dei migranti, le nazionalità prevalenti emerse dai primi screening sono quella bangladese e somala, a cui si aggiungono due cittadini di origine egiziana. Subito dopo l’arrivo in banchina a Pozzallo, i profughi sono stati sottoposti al consueto e rigoroso protocollo sanitario. Il doppio controllo medico è stato effettuato in sinergia dal team dell’Usmaf (Sanità Marittima), coordinato dal dottor Vincenzo Morello, e dal personale dell’Asp, sotto la guida del dottor Angelo Gugliotta. Fortunatamente, nonostante i due giorni di navigazione e le precarie condizioni del viaggio, i medici hanno riscontrato un quadro clinico generale stabile, per nessuno dei migranti si è reso necessario il trasferimento d’urgenza in ospedale. ‎

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube