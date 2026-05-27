Pozzallo. Nella notte sono arrivati 58 migranti. Il quadro clinico è buono

POZZALLO, 27 Maggio 2026 – Si sono concluse poco prima della mezzanotte nel porto di Pozzallo le complesse operazioni di sbarco di 58 migranti, salvati nelle ore precedenti dagli uomini della Guardia Costiera. Il gruppo di naufraghi si trovava alla deriva nel Canale di Sicilia a bordo di una piccola e precaria imbarcazione, sulla quale erano partiti dalle coste della Libia circa due giorni prima, restando poi alla mercé delle correnti. La macchina dei soccorsi si è attivata nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18:40, quando alla centrale operativa della Guardia Costiera è giunta la segnalazione della presenza del barchino in forte difficoltà. Immediatamente, la motovedetta Cp 311 ha mollato gli ormeggi dal porto ragusano per dirigersi a massima velocità verso l’area indicata, situata a circa 70 miglia nautiche a sud/sud-est delle coste siciliane. Una volta intercettato il natante, i militari hanno provveduto a mettere in sicurezza tutti gli occupanti e a trasferirli a bordo. Tra le 58 persone tratte in salvo si registrano anche forti presenze vulnerabili, nel gruppo vi sono infatti due donne e ben 23 adolescenti. Per quanto riguarda la provenienza dei migranti, le nazionalità prevalenti emerse dai primi screening sono quella bangladese e somala, a cui si aggiungono due cittadini di origine egiziana. Subito dopo l’arrivo in banchina a Pozzallo, i profughi sono stati sottoposti al consueto e rigoroso protocollo sanitario. Il doppio controllo medico è stato effettuato in sinergia dal team dell’Usmaf (Sanità Marittima), coordinato dal dottor Vincenzo Morello, e dal personale dell’Asp, sotto la guida del dottor Angelo Gugliotta. Fortunatamente, nonostante i due giorni di navigazione e le precarie condizioni del viaggio, i medici hanno riscontrato un quadro clinico generale stabile, per nessuno dei migranti si è reso necessario il trasferimento d’urgenza in ospedale. ‎

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