Torna Moto storiche nel barocco ibleo, vent’anni di passione per le due ruote

Ragusa, 27 maggio 2026 – Vent’anni di passione, di motori che raccontano la storia e di paesaggi che sembrano dipinti. Il rombo delle moto d’epoca torna a risuonare tra le pietre barocche di Ragusa, Scicli e Buccheri per la 20ª edizione di “Moto storiche nel Barocco Ibleo”, la manifestazione organizzata dal Veteran Car Club Ibleo, ormai un classico nel panorama nazionale delle rievocazioni motoristiche.

L’appuntamento, patrocinato dall’assessorato al Turismo della Regione Siciliana e dai Comuni di Ragusa, Buccheri e Scicli, prenderà il via venerdì 29 maggio con l’arrivo dei primi equipaggi e l’accoglienza presso l’hotel Montreal di Ragusa. Alle 19,30, il gruppo si trasferirà in moto a Ragusa Ibla per una cena tipica, preludio di un fine settimana che unirà cultura, turismo e passione per le due ruote d’epoca. Ieri, intanto, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della manifestazione presso la sede sociale del Veteran. Presenti alcuni componenti del consiglio direttivo: Giovanni Scalone, Federica Ildebrando, Giuseppe Arestia, Angelo Distefano e Angelo Tumino oltre al presidente Nino Provenzale.

Il cuore della manifestazione batterà forte sabato 30 maggio, quando alle 8,30 gli equipaggi si raduneranno in piazza San Giovanni a Ragusa per la registrazione e la partenza del percorso turistico. La carovana attraverserà la frazione di San Giacomo e la zona di monte Lauro, per poi raggiungere Buccheri alle 10,30, dove è prevista una visita guidata e il saluto del sindaco. Sosta in piazza Roma. Dopo il pranzo conviviale, nel pomeriggio si ripartirà verso Giarratana, con una degustazione di gelato artigianale prima del rientro in hotel e della cena sociale delle 21.

La giornata conclusiva, domenica 31 maggio, sarà dedicata alla scoperta del barocco marinaro. Alle 9,30 la partenza da piazza San Giovanni segnerà l’inizio del percorso verso Scicli, con arrivo in piazza Busacca alle 10,30 per la presentazione delle moto partecipanti. Dopo il pranzo al ristorante “Armenia” di Pozzallo, la manifestazione si chiuderà alle 17,30 con il rientro in hotel, i saluti e il commiato.

Un evento che non è competizione ma celebrazione della memoria meccanica, dove ogni moto diventa testimone di un’epoca e ogni partecipante custode di un patrimonio culturale e tecnico. Il Veteran Car Club Ibleo, con la collaborazione della polizia di Stato, rinnova così un appuntamento che da vent’anni unisce la bellezza dei luoghi iblei alla passione per i motori storici, trasformando la Sicilia in un palcoscenico di emozioni e storia.

«Moto storiche nel Barocco Ibleo – sottolineano dal direttivo del Veteran – è un viaggio nel tempo e nella bellezza, un modo per riscoprire il territorio attraverso il fascino intramontabile delle due ruote d’epoca. Vent’anni dopo la prima edizione, lo spirito è lo stesso: condividere la passione e far vivere la storia. Rigorosamente su due ruote».

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