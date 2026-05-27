Chiaramonte Gulfi, controlli antidroga dei Carabinieri: arrestato 41enne con cocaina, hashish e un coltello

CHIARAMONTE GULFI, 27 Maggio 2026 – Nell’ambito di un piano di intensificazione dei controlli del territorio – volto ad aumentare la percezione di sicurezza e a colpire in modo mirato il mercato dello spaccio di sostanze stupefacenti – i militari della Stazione di Chiaramonte Gulfi hanno messo a segno un nuovo arresto in flagranza di reato.

A finire nei guai nei giorni scorsi è stato T.M., un 41enne di origini albanesi da anni residente nel comune chiaramontano.

L’uomo è stato fermato dai Carabinieri durante un servizio specifico per il contrasto al traffico di droga. Nel corso dei successivi accertamenti, che hanno compreso una perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto diverse dosi di cocaina e hashish, pronte per essere cedute a terzi, un coltello a serramanico e circa 100 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti verosimilmente il provento dell’attività illecita.

Tutto il materiale rinvenuto e il denaro sono stati immediatamente posti sotto sequestro, in attesa degli accertamenti di rito che stabiliranno la qualità e l’esatto quantitativo della sostanza stupefacente.

Considerata la flagranza del reato, il 41enne è stato dichiarato in stato d’arresto. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione, dove rimarrà in regime di arresti domiciliari in attesa delle successive determinazioni dell’Autorità Giudiziaria iblea.

Come previsto dalla legge e a tutela del principio di presunzione di innocenza, l’ipotesi accusatoria dovrà trovare formale conferma allorché verrà instaurato il contraddittorio tra le parti nelle sedi processuali opportune.

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