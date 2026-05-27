Il Comune di Ragusa aderisce alla campagna UNICEF – ANCI “Diritti in Comune”

Ragusa, 27 maggio 2026 – Il Comune di Ragusa aderisce alla campagna nazionale “DIRITTI IN COMUNE”, promossa da UNICEF Italia e ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani – in occasione del 35° anniversario della ratifica italiana della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, vuole sensibilizzare amministrazioni e società civile sull’importanza della tutela e della promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, richiamando il ruolo fondamentale dei Comuni nell’attuazione concreta dei principi sanciti dalla Convenzione ONU.

Attraverso questa adesione, l’Amministrazione comunale di Ragusa rinnova il proprio impegno nel sostenere politiche, servizi e iniziative capaci di mettere al centro le persone più giovani, favorendo inclusione, partecipazione, ascolto e pari opportunità.

“Bambine, bambini, ragazze, ragazzi hanno il diritto di sentirsi accolte e accolti nella comunità in cui crescono. Promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza vuol dire che i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza devono tradursi ogni giorno in scelte concrete, attenzione, cura e opportunità reali per accompagnare le persone più giovani nello sviluppo dei loro sogni, nel sostegno delle loro fragilità, nello sviluppo dei loro talenti e del loro futuro” – dichiara Elvira Adamo, Assessora alle Politiche per l’Inclusione, Servizi Sociali e Pari Opportunità.

La campagna “DIRITTI IN COMUNE” rappresenta un’importante occasione per diffondere una cultura dei diritti, della partecipazione e della cittadinanza attiva, coinvolgendo l’intera comunità in un percorso di sensibilizzazione e responsabilità condivisa.

Maggiori informazioni sull’iniziativa sono disponibili sul sito ufficiale www.unicef.it/italia-amica-dei-bambini/citta-amiche/diritti-in-comune

#dirittincomune27maggio @unicefitalia @UNICEF-Italia

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