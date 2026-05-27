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Una guida profetica per l’accoglienza: Mons. Corrado Lorefice alla guida della Commissione Migrazioni della CEI e di Migrantes

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ROMA, 27 Maggio 2026 – Un cammino che si rinnova nel segno del Vangelo, della prossimità e del coraggio. Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo, è stato nominato Presidente della Commissione Episcopale per le Migrazioni (CEMi) della CEI e della Fondazione Migrantes. Una nomina che segna un momento di profonda grazia e rinnovato slancio per tutta la Chiesa italiana.

Mons. Lorefice, di Ispica, già arciprete di Modica, è da sempre una voce limpida, coraggiosa e profondamente evangelica nel panorama italiano. Una guida che non parla di flussi o di cifre, ma di volti, di storie e di carne fraterna. La sua attenzione profetica verso gli ultimi e il mondo della mobilità umana è incarnata nelle sue stesse parole, che oggi risuonano come un mandato chiaro e inderogabile per tutti noi:

In un tempo storico segnato da narrazioni spesso polarizzate e da barriere culturali e geografiche, la guida di Mons. Lorefice traccia una rotta alternativa fondata sull’ecclesiologia del Concilio Vaticano II e sul magistero di Papa Francesco.

 

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