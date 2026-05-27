  • 27 Maggio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 27 Maggio 2026 -
Modica | Politica

Modica, le polemiche sul Bilancio di Riequilibrio. L’opposizione attacca: «Manca il parere dei Revisori e il Segretario si dimette»

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 27 Maggio 2026 – Non si placa la tensione politica a Palazzo San Domenico. Al centro dello scontro questa volta c’è l’Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato (BSR), approvata dalla Giunta ormai da oltre dieci giorni ma ancora priva del fondamentale parere dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria. Un ritardo che i consiglieri di opposizione delle liste DC, Siamo Modica e Radici Iblee definiscono «vistoso e preoccupante», ipotizzando la presenza di profonde criticità nascoste tra le pieghe del documento contabile.

I consiglieri di minoranza sollevano un interrogativo di natura politica e amministrativa, criticando la scelta del Sindaco e della giunta di votare e sponsorizzare l’atto prima di aver ottenuto il via libera dei tecnici: «Siamo davanti all’ennesimo annuncio fumo negli occhi per i cittadini. Si è voluto vendere politicamente un traguardo che, nei fatti, ad oggi non esiste. Un’amministrazione prudente e trasparente avrebbe preteso il via libera tecnico dei revisori prima di blindare l’atto in Giunta, proprio per garantire la solidità dei conti e raggiungere l’equilibrio».

Secondo l’opposizione, il silenzio dei revisori che si protrae da quasi due settimane suggerisce che i nodi finanziari da sciogliere siano complessi e che la struttura del bilancio presenti forti fragilità. «I bilanci non si fanno con i comunicati stampa trionfalistici», incalzano i consiglieri, stigmatizzando quella che definiscono una gestione superficiale della trasparenza pubblica.

A rendere ancora più incandescente il clima politico è il contemporaneo addio del vertice burocratico dell’Ente. Subito dopo il voto in giunta della proposta di bilancio — in cui figurava tra i dichiaranti — il Segretario generale ha prima usufruito di alcuni giorni di ferie per poi rassegnare le proprie dimissioni, allontanandosi dall’Ente.

Un tempismo che allarma i gruppi DC, Siamo Modica e Radici Iblee, i quali pongono un problema di operatività in vista delle prossime scadenze. Con quale figura istituzionale si confronteranno le forze politiche quando l’atto arriverà al vaglio delle commissioni e del Consiglio Comunale?

Quali sono i motivi reali dietro un addio così repentino e contestuale alla votazione di un atto così delicato?

La minoranza consiliare ha fatto sapere di restare in attesa del responso ufficiale dell’organo di revisione, assicurando che il documento verrà esaminato con la massima attenzione non appena sarà depositato.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube