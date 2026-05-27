Modica, le polemiche sul Bilancio di Riequilibrio. L’opposizione attacca: «Manca il parere dei Revisori e il Segretario si dimette»

MODICA, 27 Maggio 2026 – Non si placa la tensione politica a Palazzo San Domenico. Al centro dello scontro questa volta c’è l’Ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato (BSR), approvata dalla Giunta ormai da oltre dieci giorni ma ancora priva del fondamentale parere dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria. Un ritardo che i consiglieri di opposizione delle liste DC, Siamo Modica e Radici Iblee definiscono «vistoso e preoccupante», ipotizzando la presenza di profonde criticità nascoste tra le pieghe del documento contabile.

I consiglieri di minoranza sollevano un interrogativo di natura politica e amministrativa, criticando la scelta del Sindaco e della giunta di votare e sponsorizzare l’atto prima di aver ottenuto il via libera dei tecnici: «Siamo davanti all’ennesimo annuncio fumo negli occhi per i cittadini. Si è voluto vendere politicamente un traguardo che, nei fatti, ad oggi non esiste. Un’amministrazione prudente e trasparente avrebbe preteso il via libera tecnico dei revisori prima di blindare l’atto in Giunta, proprio per garantire la solidità dei conti e raggiungere l’equilibrio».

Secondo l’opposizione, il silenzio dei revisori che si protrae da quasi due settimane suggerisce che i nodi finanziari da sciogliere siano complessi e che la struttura del bilancio presenti forti fragilità. «I bilanci non si fanno con i comunicati stampa trionfalistici», incalzano i consiglieri, stigmatizzando quella che definiscono una gestione superficiale della trasparenza pubblica.

A rendere ancora più incandescente il clima politico è il contemporaneo addio del vertice burocratico dell’Ente. Subito dopo il voto in giunta della proposta di bilancio — in cui figurava tra i dichiaranti — il Segretario generale ha prima usufruito di alcuni giorni di ferie per poi rassegnare le proprie dimissioni, allontanandosi dall’Ente.

Un tempismo che allarma i gruppi DC, Siamo Modica e Radici Iblee, i quali pongono un problema di operatività in vista delle prossime scadenze. Con quale figura istituzionale si confronteranno le forze politiche quando l’atto arriverà al vaglio delle commissioni e del Consiglio Comunale?

Quali sono i motivi reali dietro un addio così repentino e contestuale alla votazione di un atto così delicato?

La minoranza consiliare ha fatto sapere di restare in attesa del responso ufficiale dell’organo di revisione, assicurando che il documento verrà esaminato con la massima attenzione non appena sarà depositato.

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