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Bandiera Verde 2026. L’elenco completo delle spiagge siciliane premiate

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27 Maggio 2026 – Svelato oggi l’elenco completo con 6 “new entry” delle Bandiere verdi 2026. Tre sono in Italia (Modica, Campomarino in Molise e Sellia Marina in Calabria). Le altre tre in Africa. In provincia di Ragusa, oltre a Modica e alla città capoluogo, sono state premiate anche Pozzallo, Scicli, Ispica, Santa Croce Camerina e Vittoria. Calabria e Sicilia guidano la classifica nazionale.
Sono altresì 19 le spiagge siciliane che nel 2026 possono fregiarsi della Bandiera verde, il riconoscimento assegnato dai pediatri alle località di mare a misura di bambino e famiglia. La Sicilia si conferma al secondo posto nella classifica nazionale, alle spalle della sola Calabria che guida con 22 vessilli, e guadagna una nuova bandiera rispetto all’anno precedente, aumentando il distacco dalle regioni inseguitrici.
La new entry siciliana di quest’anno è Marina di Modica, in provincia di Ragusa, che entra per la prima volta nell’elenco ufficiale 2026. La cerimonia di proclamazione si è tenuta nell’aula consiliare del Municipio di Modica alla presenza del sindaco Maria Monisteri Caschetto, di pediatri e medici del territorio e delle autorità locali.
Le Bandiere verdi vengono assegnate sulla base delle indicazioni di oltre 3.200 pediatri italiani e stranieri che partecipano all’iniziativa su base volontaria, senza compensi né sponsor. I criteri di selezione tengono conto di acque basse e sicure per i più piccoli, ampi spazi tra gli ombrelloni, servizi ludici e di ristorazione dedicati ai bambini e, soprattutto, la presenza degli operatori del salvataggio.
Ecco l’elenco completo delle 19 spiagge siciliane con Bandiera verde 2026, con l’anno di primo conferimento:
Provincia di Palermo: Balestrate (2016), Cefalù (2008), Mondello – Palermo (2016).
Provincia di Trapani: Campobello di Mazara – Tre Fontane – Torretta Granitola (2010), Marsala – Signorino (2015), Mazara del Vallo – Tonnarella (2021), San Vito Lo Capo (2009).
Provincia di Messina: Giardini Naxos (2016), Lipari – Marina di Lipari, Acquacalda, Canneto (2012).
Provincia di Agrigento: Menfi – Porto Palo di Menfi (2010).
Provincia di Siracusa: Noto – Vendicari (2010).
Provincia di Ragusa: Ispica – Santa Maria del Focallo (2012), Modica – Marina di Modica (2026, new entry), Pozzallo – Pietre Nere – Raganzino (2015), Ragusa – Marina di Ragusa (2009), Santa Croce Camerina – Casuzze, Punta Secca, Caucana (2010), Scicli – Sampieri (2021), Vittoria – Scoglitti (2010).
Provincia di Catania: Catania – Playa (2016).

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