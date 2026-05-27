Scoglitti si conferma Bandiera Verde dei Pediatri 2026: consegna ufficiale del riconoscimento a Modica

Scoglitti(Vittoria), 27 maggio 2026 – Anche per il 2026 la spiaggia di Scoglitti conquista la prestigiosa Bandiera Verde, il riconoscimento assegnato dai pediatri italiani e stranieri alle località balneari particolarmente adatte ai bambini e alle famiglie.

La cerimonia ufficiale di consegna del vessillo si è svolta nella suggestiva cornice di Palazzo San Domenico, sede del Municipio di Modica. A rappresentare il Sindaco Francesco Aiello e il Comune di Vittoria è stato l’Assessore Fabio Prelati, che ha ritirato il riconoscimento.

La Bandiera Verde premia le località che rispondono a precisi requisiti individuati dai pediatri: spiagge ampie e sabbiose, fondali bassi e puliti che degradano dolcemente, presenza di bagnini, spazi per il gioco, servizi e strutture adeguate alle esigenze delle famiglie.

“Una spiaggia a misura di bambino è una spiaggia inclusiva, accessibile e accogliente, dove tutti possono ritrovarsi e godere della bellezza della nostra fascia costiera – ha dichiarato l’Assessore Fabio Prelati a margine della cerimonia –. L’auspicio per le prossime estati è quello di vedere sempre più palette e secchielli sulle nostre spiagge, perché significherà accogliere tante famiglie e sostenere il turismo e l’economia del territorio. Facciamo idealmente un nodo alla Bandiera Verde, a monito di un impegno che deve continuare”.

“La riconferma della Bandiera Verde per Scoglitti (questa è la terza) è il risultato di un impegno costante verso il turismo familiare e la tutela del nostro litorale – dichiara l’Assessore con delega alla frazione di Scoglitti, Salvatore Avola–. Ricevere questo riconoscimento insieme alle altre eccellenze della provincia di Ragusa ci riempie di orgoglio e ci sprona a investire ancora di più nei servizi, nell’accessibilità e nella sicurezza delle nostre spiagge. Scoglitti si conferma una meta d’eccellenza dove le famiglie possono vivere il mare in assoluta serenità”.

“Scoglitti continua a distinguersi come luogo di accoglienza e qualità – aggiunge il Sindaco Francesco Aiello –. Questo riconoscimento rappresenta non solo un motivo di orgoglio per la comunità, ma anche uno stimolo a proseguire nel lavoro di valorizzazione della frazione marinara, migliorando servizi, decoro e vivibilità per residenti e visitatori”.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto al prof. Italo Farnetani, tra i più autorevoli pediatri italiani e ideatore della Bandiera Verde, per aver scelto ancora una volta Scoglitti e la città di Vittoria tra le eccellenze balneari italiane dedicate ai bambini e alle famiglie.

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