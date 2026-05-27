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Politica | Ragusa

Marina di Ragusa. Attivate le trenta docce pubbliche della frazione rivierasca

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“Sono già state installate e risultano tutte attive le 30 docce pubbliche a Marina di Ragusa. Il costo del servizio resterà invariato a 5 centesimi, senza alcun aumento rispetto agli anni precedenti. Inoltre, le schede e i braccialetti già utilizzati nelle passate stagioni continueranno ad essere validi anche per l’estate 2026. L’annuncio è dell’assessore alla Frazioni, Andrea Distefano.

Una novità riguarderà invece la doccia di Piazza Torre, che sarà dotata anche di sistema di pagamento tramite POS per consentire un utilizzo ancora più semplice e immediato del servizio. Il costo tramite POS sarà pari a 10 centesimi, pari al valore minimo di una transazione elettronica, mentre continuerà a rimanere di 5 centesimi utilizzando i tradizionali dispositivi ricaricabili.

Nei prossimi giorni, prosegue Distefano, verranno posizionate anche le passerelle per facilitare l’accesso alla spiaggia alle persone con limitazioni motorie, mentre si riconferma anche per quest’anno il servizio “Mare Senza Frontiere”, importante presidio di inclusione e accessibilità.

L’Amministrazione sta inoltre lavorando per cercare di realizzare nuovi impianti doccia nelle aree di Passo Marinaro e Branco Piccolo Maghialonga, mentre ulteriori interventi lungo il litorale fino a Punta Braccetto sono inseriti nella programmazione. In queste zone si sta lavorando anche alla gestione della viabilità e alla sosta, attraverso manifestazioni di interesse rivolte ai proprietari di terreni nelle zone di Randello e Passo Marinaro da destinare temporaneamente a parcheggio.”

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