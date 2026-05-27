Marina di Modica conquista la prima Bandiera Verde: premiata tra le spiagge ideali per bambini e famiglie

Modica, 27 maggio 2026 – Un riconoscimento storico per il litorale modicano. Marina di Modica entra ufficialmente tra le 164 spiagge del mondo insignite della Bandiera Verde 2026, il prestigioso vessillo assegnato dai pediatri alle località balneari considerate particolarmente adatte ai bambini e alle famiglie.

Ad annunciarlo con soddisfazione è stato l’assessore alle Politiche ambientali del Comune di Modica, Samuele Cannizzaro, che ha preso parte alla cerimonia di proclamazione svoltasi nell’aula consiliare della città.

“Non poteva esserci modo migliore per celebrare la prima Bandiera Verde della storia sui nostri arenili – ha dichiarato Cannizzaro – se non vivere a Modica la proclamazione delle spiagge insignite di questo simbolo che identifica luoghi realmente fruibili dai bambini e dalle famiglie”.

La Bandiera Verde viene assegnata sulla base di criteri ben precisi: acque basse vicino alla riva, spazi adeguati tra gli ombrelloni, servizi dedicati ai più piccoli, aree ludiche, strutture di ristorazione family friendly e presenza costante degli operatori del salvataggio. Ma non solo. La selezione premia anche spiagge vive e accoglienti, capaci di favorire socializzazione e stimoli sensoriali utili allo sviluppo psicoaffettivo dei bambini.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto, la presidente del Consiglio comunale Maria Cristina Minardo, rappresentanti dei comuni limitrofi, membri della giunta e del Consiglio comunale, autorità civili e militari, oltre a una delegazione di alunni delle scuole del territorio e numerosi pediatri e medici.

La proclamazione ufficiale è stata affidata al professor Italo Farnetani, ideatore e coordinatore della ricerca che ha coinvolto 3.238 pediatri nella scelta delle spiagge premiate.

Tra le sei nuove località insignite nel 2026 – tre italiane e tre africane – figura dunque anche Marina di Modica, che contribuisce a consolidare il secondo posto della Sicilia a livello nazionale per numero di Bandiere Verdi.

“Marina di Modica diventa così un luogo ideale per la vacanza di genitori e figli”, ha aggiunto Cannizzaro, annunciando il prossimo appuntamento ufficiale: l’11 luglio a Termoli, dove il Comune ritirerà la Bandiera Verde che sventolerà sul litorale modicano per tutto l’anno.

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