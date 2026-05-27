Centro Storico di Modica: c’è la delibera per il Tavolo Tecnico. L’assessore Armenia: «Dalle parole ai fatti concretezza per il rilancio»

MODICA, 27 Maggio 2026 – Un passo concreto e atteso per il futuro del cuore pulsante della città. È stata ufficialmente approvata in Giunta, firmata e pubblicata la delibera che istituisce il Tavolo Tecnico del Centro Storico di Modica. A darne l’annuncio è l’assessore al ramo, Piero Armenia, che sottolinea come questo atto rappresenti la naturale prosecuzione di un percorso fatto di ascolto e pianificazione strategica.

«È la conferma che la nostra azione è fatta di atti e passaggi concreti – dichiara l’assessore Armenia – e si caratterizza per un’attenzione costante sul tema. Il Tavolo Tecnico è l’elemento determinante per pianificare un rilancio del centro storico con proposte e passaggi realizzabili in tempi congrui e, laddove necessario, con tempistica immediata».

La delibera approvata delinea chiaramente le figure che comporranno l’organismo, rispettando pienamente gli accordi presi durante gli incontri preparatori dei giorni scorsi. Un risultato frutto del dialogo, come ci tiene a precisare l’esponente della giunta modicana, che ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale a tutti gli attori coinvolti.

Il Comitato per il Centro Storico, definito dall’assessore come lo “sprone fondamentale” dietro l’azione dell’Amministrazione.

Il lavoro non si ferma e il prossimo step è già in agenda. Domani, giovedì 28 maggio, alle 18, la Sala Spadaro di Palazzo San Domenico ospiterà un nuovo incontro pubblico.

Durante il confronto verranno definite nel dettaglio le funzioni del Tavolo Tecnico e si procederà all’individuazione di un coordinatore. Questa figura, come previsto dal testo della delibera, ricoprirà il ruolo di segretario e farà da interlocutore diretto e continuo con l’Amministrazione Comunale.

L’istituzione del Tavolo Tecnico non sostituirà, bensì affiancherà l’ordinaria attività di gestione della città. Armenia ha infatti ribadito il proprio impegno sul campo: «Questo atto è la dimostrazione pratica di quanto crediamo nel Centro Storico della nostra Città e di come vogliamo spenderci per risolverne le problematiche. Fermo restando che proseguo nella mia attività quotidiana di controllo e monitoraggio, senza soluzione di continuità, in ogni zona del centro urbano».

Un passaggio finale dell’intervento è stato dedicato a chi vigila quotidianamente sul territorio. L’assessore ha espresso viva gratitudine nei confronti delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale, definendoli «preziosi e fondamentali in questa azione di prevenzione e di educazione al rispetto della Città e del comune senso civico».

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