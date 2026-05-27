Estate a Marina di Modica: vertice tra amministrazione, residenti e commercianti. Arriva la storica “Bandiera Verde”

MODICA, 27 Maggio 2026 – Un confronto a tutto campo per pianificare la stagione estiva, fare il punto sulla sicurezza e annunciare importanti novità per il litorale. Serata intensa a Marina di Modica, dove il Sindaco, affiancato dall’intera Giunta comunale e dal comandante della Polizia Locale, ha incontrato residenti e operatori commerciali della frazione balneare. Un dialogo costruttivo e incentrato sulla condivisione di soluzioni concrete per la vivibilità quotidiana della frazione.

Al centro del dibattito i danni causati dal recente passaggio del ciclone Harry. Il primo cittadino ha annunciato lo stanziamento di un importante indennizzo economico che sarà destinato a interventi straordinari di ripristino dei luoghi colpiti.

Proprio per motivi di sicurezza e a tutela della pubblica incolumità, è stata firmata un’ordinanza di interdizione temporanea dell’area del moletto. Il provvedimento rimarrà in vigore in attesa degli accertamenti tecnici e dei successivi lavori di messa in sicurezza, che l’amministrazione conta di completare tassativamente entro la fine di giugno.

Durante l’incontro sono stati scanditi i tempi dei prossimi interventi di manutenzione straordinaria: definito il cronoprogramma per la sistemazione delle strade pedonali e per la pulizia delle caditoie in vista delle piogge estive; stanziate le somme necessarie per l’immediata sistemazione delle passerelle d’accesso all’arenile, il ripristino delle docce e il potenziamento del servizio di pulizia dei bagni pubblici.

Annunciato l’immediato potenziamento del servizio di raccolta differenziata, per prevenire criticità igienico-sanitarie nei periodi di massima affluenza.

Accanto alla riconferma della prestigiosa Bandiera Blu, Marina di Modica festeggia quest’anno un traguardo storico. Per la prima volta, le spiagge modicane hanno ottenuto la Bandiera Verde, il riconoscimento assegnato dai pediatri italiani che certifica gli arenili come “a misura di bambino”. La proclamazione ufficiale a livello nazionale è avvenuta proprio in mattinata all’interno dell’aula consiliare del Comune.

Un successo che viaggia in parallelo con il gradimento espresso dai commercianti per la gestione di Piazza Mediterraneo, definita ormai il vero “polmone” della frazione balneare. In sinergia con gli operatori economici, sono state concordate modifiche alla viabilità e sistemazioni logistiche per valorizzare le attività e supportare i grandi eventi che caratterizzeranno il cartellone estivo.

“È stato un confronto importante, di ampio respiro e basato sull’ascolto condiviso – ha commentato il Sindaco –. Abbiamo dato risposte concrete a chi a Marina vive e lavora. Non ci fermeremo qui: siamo pronti a replicare questo modello di ascolto e indicazione delle soluzioni in ogni zona di Modica”.

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