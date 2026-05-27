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Paura a Modica: scivola in una scarpata sulla Loreto Gallinara, tratto in salvo dall’elicottero dei Vigili del Fuoco

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MODICA, 27 Maggio 2026 – Attimi di grande apprensione stamattina, intorno alle 9:30, in contrada Gallinara, alla periferia di Modica. Un uomo del posto è rimasto vittima di un brutto incidente, rovinando improvvisamente all’interno di una scarpata.

La zona particolarmente impervia ha reso fin da subito complessi i soccorsi da terra, richiedendo l’intervento immediato dei mezzi aerei.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco. Data la natura del terreno e le difficoltà di recupero del malcapitato, è stato fatto levare in volo l’elicottero del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Catania.

I soccorritori sono riusciti a raggiungere l’uomo sul fondo del burrone grazie a un’esemplare e delicata operazione di verricellamento, che ha permesso di metterlo in sicurezza e portarlo a bordo del velivolo.

Una volta tratto in salvo, l’uomo è stato trasferito in volo fino all’elisuperficie di Modica. Lì ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118 che ha provveduto al trasporto d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore.

Il personale medico ha immediatamente preso in cura il modicano per sottoporlo a tutti gli accertamenti e alle cure del caso. Al momento non sono note le esatte cause che hanno provocato la caduta, né la gravità delle ferite riportate.

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