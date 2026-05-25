Il PD ascolta Modica: focus sul quartiere Vignazza

Modica, 25 maggio 2026 – Si è svolto nella mattinata di sabato scorso il programmato appuntamento della campagna “Il PD ascolta Modica” nel quartiere Vignazza. Il Partito Democratico di Modica e il segretario Francesco Stornello desiderano esprimere, innanzitutto, un profondo ringraziamento ai cittadini del Comitato di Quartiere Malvaxìa Vignazza. La loro straordinaria partecipazione e il loro prezioso accompagnamento tra le vie della zona hanno permesso di toccare con mano la realtà di un’area che è, a tutti gli effetti, parte integrante e preziosa del nostro centro storico, ma che necessita di una forte e rinnovata attenzione istituzionale.

È stato un incontro di ascolto vero e senza filtri, dal quale sono emerse con chiarezza due anime distinte dello stesso quartiere: da un lato le pesanti criticità quotidiane sul fronte della vivibilità e della sicurezza, dall’altro l’incredibile bellezza dei luoghi e la grande passione dei residenti.

Dall’analisi sul campo e dal dialogo con i residenti sono emerse pesanti e non più tollerabili problematiche legate alla vivibilità e alla sicurezza urbana.

I cittadini hanno evidenziato come la presenza e il controllo da parte delle forze dell’ordine sia al momento sostanzialmente inesistente. Una condizione aggravata da un’illuminazione pubblica carente che genera aree buie ed oggettivamente pericolose. A questo quadro si sommano la cronica assenza di servizi essenziali di quartiere e la presenza di numerosi immobili privati abbandonati a se stessi.

“La priorità immediata è restituire ai cittadini la sicurezza e la serenità che meritano”, dichiara il segretario Francesco Stornello. “Per questo motivo, chiederemo con forza alle istituzioni un radicale cambio di passo: occorre programmare un pattugliamento costante e mirato delle vie da parte della Polizia Locale e procedere speditamente con l’attivazione di nuovi punti luce per eliminare le troppe zone d’ombra. Vivere nel centro storico non può e non deve significare sentirsi isolati o insicuri”.

Al contempo, l’incontro ha svelato la straordinaria bellezza di un quartiere ricco di storia e, soprattutto, la contagiosa passione dei suoi residenti, determinati a non rassegnarsi al declino. Il PD di Modica ha verificato le opportunità di sviluppo e riscatto che la Vignazza offre, qualora si decidesse di investire sul rispetto del patrimonio storico e sulla qualità della vita della comunità attraverso alcuni interventi chiave: “Uscire dal Palazzo ci permette di vedere ciò che spesso viene ignorato”, conclude Stornello. “La passione dei residenti della Vignazza è la risorsa più grande da cui ripartire. Ispirati dal loro spirito di servizio, lavoreremo nelle istituzioni affinché quelle proposte diventino realtà, per una Modica che sia davvero valorizzata in ogni suo quartiere, casa finalmente vivibile e bella per tutti i Modicani”.

Salva