Cimitero Storico di Modica: un incontro pubblico per restituire dignità ai nostri cari

MODICA, 25 Maggio 2026 – Un appello che nasce dal cuore, ma anche da una profonda esigenza di giustizia e rispetto per la memoria. Il Comitato di Tutela del Cimitero Storico di Modica chiama a raccolta la cittadinanza per un importante momento di confronto e condivisione.

L’appuntamento è fissato per venerdì 29 maggio, alle 19, presso la Domus Sancti Petri.

L’incontro è rivolto in primo luogo ai parenti e agli amici dei defunti che riposano nelle aree attualmente transennate e a rischio crollo, ma l’invito è calorosamente esteso a tutti i cittadini sensibili al decoro e alla storia della nostra comunità.

“I nostri cari defunti, da oltre 10 anni, chiedono attenzione e dignità: un fiore, un lumino, una preghiera per sentirci ancora uniti a loro – dice Piergiorgio Barone.”

Da troppo tempo, infatti, intere zone del camposanto versano in condizioni di grave precarietà, impedendo ai familiari persino il semplice gesto di un saluto sicuro e dignitoso ai propri cari.

Durante la serata, i membri del Comitato faranno il punto della situazione:

Lo stato delle cose: una fotografia chiara delle criticità attuali della struttura.

Le novità: gli ultimi aggiornamenti sulle interlocuzioni e sui passi avanti fatti finora.

L’azione comune: un invito concreto a unire le forze per raggiungere il risultato definitivo.

La partecipazione di tutti è fondamentale. Di fronte a un’attesa che dura da oltre un decennio, la presenza e la voce dei cittadini sono lo strumento più forte per ridare il giusto valore a un luogo che custodisce la memoria storica e affettiva di Modica.

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