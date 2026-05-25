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Attualità | Modica

Cimitero Storico di Modica: un incontro pubblico per restituire dignità ai nostri cari

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MODICA, 25 Maggio 2026  – Un appello che nasce dal cuore, ma anche da una profonda esigenza di giustizia e rispetto per la memoria. Il Comitato di Tutela del Cimitero Storico di Modica chiama a raccolta la cittadinanza per un importante momento di confronto e condivisione.
L’appuntamento è fissato per venerdì 29 maggio, alle 19, presso la Domus Sancti Petri.
L’incontro è rivolto in primo luogo ai parenti e agli amici dei defunti che riposano nelle aree attualmente transennate e a rischio crollo, ma l’invito è calorosamente esteso a tutti i cittadini sensibili al decoro e alla storia della nostra comunità.
“I nostri cari defunti, da oltre 10 anni, chiedono attenzione e dignità: un fiore, un lumino, una preghiera per sentirci ancora uniti a loro – dice Piergiorgio Barone.”
Da troppo tempo, infatti, intere zone del camposanto versano in condizioni di grave precarietà, impedendo ai familiari persino il semplice gesto di un saluto sicuro e dignitoso ai propri cari.
Durante la serata, i membri del Comitato faranno il punto della situazione:
Lo stato delle cose: una fotografia chiara delle criticità attuali della struttura.
Le novità: gli ultimi aggiornamenti sulle interlocuzioni e sui passi avanti fatti finora.
L’azione comune: un invito concreto a unire le forze per raggiungere il risultato definitivo.
La partecipazione di tutti è fondamentale. Di fronte a un’attesa che dura da oltre un decennio, la presenza e la voce dei cittadini sono lo strumento più forte per ridare il giusto valore a un luogo che custodisce la memoria storica e affettiva di Modica.

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