Modica festeggia la Cinque Volley: le ragazze sono Vice Campionesse Regionali Juniores

MODICA, 26 Maggio 2026 – Un traguardo storico che premia il talento, il sacrificio e la programmazione. Le atlete dell’A.S.D. Cinque Volley di Modica hanno conquistato il titolo di Vice Campionesse Regionali Juniores per la stagione 2025/2026, scrivendo una pagina indelebile nella giovane storia del club.

La finalissima si è disputata ieri sul campo neutro di Enna, al termine di una cavalcata entusiasmante che ha visto le giovani modicane confrontarsi con le migliori realtà pallavolistiche della Sicilia.

Un miracolo sportivo lungo quattro anni

Ciò che rende straordinario questo risultato sono i numeri e i tempi. L’A.S.D. Cinque Volley, associazione interamente dedicata alla pallavolo femminile, è nata infatti appena quattro anni fa – a settembre 2022 – da un’idea dell’ex pallavolista modicana Fabiola Ferro. In pochissimo tempo, la società è riuscita a strutturare un settore giovanile d’eccellenza, capace di competere e vincere contro club decisamente più storici e blasonati.

A guidare la squadra dalla panchina, insieme al suo staff, Stefano Sascaro, che non ha nascosto la commozione e la grandissima soddisfazione per l’obiettivo raggiunto: Queste ragazze sono cresciute insieme. Hanno condiviso allenamenti, sacrifici, sorrisi e lacrime. Hanno imparato a lottare una accanto all’altra, superando fatica, delusioni e ostacoli, senza mai smettere di inseguire il loro sogno e il loro grande amore: la pallavolo. Oggi raccolgono il frutto di ogni sforzo, conquistando un risultato straordinario che riempie di orgoglio tutta la nostra famiglia sportiva.”

Per la Cinque Volley non si tratta però di un punto d’arrivo, ma di una solida base per il futuro. “Un traguardo che racconta chi siamo, da dove siamo partiti e soprattutto dove vogliamo arrivare – ha concluso Fabiola Ferro – perché crescere non significa solo vincere, ma costruire ogni giorno valori, passione e appartenenza. E oggi possiamo dirlo con il cuore pieno di emozione: stiamo crescendo nella direzione giusta”.

Con questa medaglia d’argento regionale, la Cinque Volley si conferma una delle realtà più fresche, ambiziose e interessanti del panorama sportivo modicano e siciliano.

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