Atti vandalici nel centro storico, la solidarietà degli assessori Armenia e Cannizzaro

Modica, 25 maggio 2026 – Piena solidarietà da parte dell’assessore al Centro Storico, Piero Armenia, nei confronti di Giovanni Ruta e Piera Ficili, che nei giorni scorsi hanno subito atti vandalici e furti all’interno della propria attività commerciale. Accanto all’assessore Armenia, anche l’assessore Samuele Cannizzaro ha avuto un ruolo attivo nella gestione della vicenda, rendendosi immediatamente disponibile insieme all’amministrazione comunale per seguire da vicino la situazione e supportare il lavoro delle autorità competenti. I due assessori hanno ribadito la volontà di collaborare con le forze dell’ordine affinché episodi simili possano essere contrastati con maggiore efficacia. “Ci muoveremo a 360 gradi per cercare di arginare quanto più possibile questo fenomeno”, hanno fatto sapere, evidenziando l’attenzione dell’amministrazione verso la sicurezza del centro storico e la tutela delle attività commerciali. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle forze dell’ordine per il tempestivo intervento e per la brillante operazione che ha permesso di assicurare con tempestività, uno dei due malviventi alla giustizia. L’episodio riporta al centro del dibattito il tema della sicurezza urbana e della necessità di intensificare controlli e attività di prevenzione nelle zone più sensibili della città.

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