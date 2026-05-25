Torna il festival più a sud d’Italia: il 2Born Festival 2026 accende la Sicilia

Ispica, 25 maggio 2026 -Dopo quattro anni di silenzio, il cuore del 2Born Festival 2026 torna finalmente a battere. L’evento più atteso dai giovani della Sicilia Sud-Orientale è pronto a scrivere una nuova pagina della sua storia con un’edizione completamente rinnovata, una nuova location mozzafiato e due giornate dedicate alla musica, al mare e all’energia dell’estate. L’1 e 2 giugno 2026 il festival approda nella splendida cornice del Lido Otello, nella località balneare di Santa Maria del Focallo, a Ispica (RG). Dopo le prime edizioni svolte nella spiaggia di Marina di Modica, il 2Born sceglie di spingersi ancora più a sud, in uno scenario naturale unico fatto di dune dorate, sabbia finissima e mare cristallino. Nato nel 2019, il 2Born Festival si è rapidamente affermato come uno degli eventi musicali di riferimento della Sicilia. Il nome stesso racchiude il significato del progetto: il numero “2” rappresenta sia la data simbolica del 2 giugno sia la durata dell’evento, mentre “Born” celebra la nascita della Repubblica Italiana. A supportare e infiammare questa incredibile edizione 2026 ci sarà un partner d’eccezione: Radio 105, pronta a portare la sua inconfondibile carica di energia direttamente sulla spiaggia. Ma le sorprese non finiscono qui: a raccontare l’evento su una prospettiva unica ci sarà Radio RTM, che allestirà un esclusivo salotto dedicato al backstage per intervistare a tu per tu, tutti gli artisti del festival, svelando retroscena e curiosità direttamente dalla voce dei protagonisti. Dopo il grande successo dell’edition 2022, il festival torna con una produzione potenziata e una line-up stellare. Sul Main Stage si alterneranno giganti della scena urban ed elettronica:

Eddie Brock: fresco della partecipazione a Sanremo 2026 e forte di oltre 60 milioni di ascolti su Spotify.

Mambolosco: un vero titano dei social e dello streaming, con 935 mila follower su Instagram e oltre 909 milioni di ascolti su Spotify.

Fishball: cantante, modella ed influencer da oltre 2 milioni di follower su Instagram.

Felix UK: direttamente da Londra ma di base a Ibiza, dove suona in templi della notte come l’Hï Ibiza e l’Amnesia.

Nicola Gavino: talento italiano apprezzato in tutto il mondo, colonna portante dell’Audiodrome Club e del Kappa FuturFestival.

Reelow: di base a Barcellona e supportato da mostri sacri della console come Joseph Capriati e Marco Carola.

Angelo Ferreri: uno dei DJ siciliani più seguiti in assoluto, con oltre 18,8 milioni di ascolti su Spotify.

Il pubblico vivrà una vera esperienza immersiva tra concerti live, DJ set, street food, aree relax e intrattenimento lifestyle, in un’atmosfera capace di unire musica ed estate in una delle spiagge più suggestive della Sicilia. L’ingresso sarà consentito tramite ticket dedicato, permettendo agli spettatori di assistere agli show dal vivo e vivere due giorni di festa tra amici, tramonti sul mare e grandi artisti. Il ritorno del 2Born rappresenta non solo un evento musicale, ma un simbolo di rinascita per tutto il territorio, pronto ad accogliere migliaia di giovani provenienti da tutta la Sicilia e oltre.

Il countdown è iniziato: il festival più a sud d’Italia è pronto a tornare. Scopri di più su 2bornfestival.com.

https://ticket.notlife.it/evento/2born-festival-26-il-festival-a-sud-ditalia-01-06-2026-biglietti/

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