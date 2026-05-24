Scicli Calcio, la società annuncia la svolta: ufficiale il mandato per il passaggio di proprietà

SCICLI, 24 Maggio 2026 – Importanti novità all’orizzonte per il futuro del calcio cremisi. Il Direttivo dell’USD CR Scicli ha annunciato ufficialmente di aver conferito formale mandato ai propri consulenti per gestire il passaggio di proprietà del club.

Una decisione strategica che apre ufficialmente una nuova pagina per lo storico sodalizio sportivo, con l’obiettivo dichiarato di dare nuova linfa alla programmazione futura senza disperdere quanto costruito negli ultimi anni.

Come sottolineato nel comunicato diffuso dai vertici societari, la priorità assoluta della governance uscente è quella di trovare interlocutori capaci di assicurare tre pilastri fondamentali: stabilità, crescita e il consolidamento del percorso sportivo e sociale intrapreso finora.

La dirigenza si dice “pronta a valutare qualsiasi proposta che possa dare continuità al progetto Cremisi”, garantendo che la transizione avverrà sotto la supervisione di professionisti per tutelare il titolo sportivo e la storia della squadra.

La società ha già attivato i canali ufficiali per raccogliere le manifestazioni d’interesse da parte di imprenditori o cordate intenzionate a rilevare le quote del club. I soggetti interessati a sposare il progetto calcistico sciclitano possono contattare direttamente il Vice Presidente, Angelo Massari; inviare una comunicazione formale all’indirizzo email ufficiale: usdcrscicli@gmail.com.

Le prossime settimane saranno dunque decisive per capire chi raccoglierà il testimone alla guida dell’USD CR Scicli, in vista della programmazione della nuova stagione sportiva.

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