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Incidente a Crocevie Ciancia a Modica: si aggravano le condizioni del 21enne modicano, trasferito d’urgenza a Vittoria

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MODICA, 24 Maggio 2026 – Restano critiche le condizioni del giovane modicano di 21 anni rimasto coinvolto nel grave incidente autonomo verificatosi nella giornata di sabato in Contrada Crocevie Ciancia, lungo la Cava Ispica-Modica.

A causa della gravità del quadro clinico emerso nelle ultime ore, i medici hanno disposto il trasferimento d’urgenza del ragazzo presso l’ospedale di Vittoria, struttura dotata di reparti specializzati per la gestione di traumi complessi.

I successivi accertamenti diagnostici a cui il ventunenne è stato sottoposto hanno, purtroppo, confermato i timori della prima ora. Il giovane ha riportato una frattura alla base cranica, una lesione di particolare gravità che ha indotto i sanitari a mantenere rigorosamente riservata la prognosi.

Il sinistro, che non ha visto il coinvolgimento di altri mezzi, era avvenuto sabato lungo un tratto stradale già noto per la sua pericolosità. Sul posto erano intervenuti i soccorritori del 118 e la polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità. Ora l’attenzione dell’intera comunità è tutta rivolta al bollettino medico proveniente dal nosocomio ipparino, nella speranza di un miglioramento delle condizioni del giovane.

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