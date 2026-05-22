Lo sport abbatte le barriere: A Vittoria va in scena “Un gol per l’inclusione”

Vittoria, 22 maggio 2026 – Domani, sabato 23 maggio, alle ore 16.00, il campo “Vicari – Emaia” di Vittoria ospiterà “Un gol per l’inclusione”, una manifestazione sportiva e sociale promossa nell’ambito del progetto FIS “Integrazione e Sport”, con il coinvolgimento del CPIA e delle principali realtà calcistiche cittadine.

L’iniziativa vedrà protagonisti gli studenti del CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) che scenderanno in campo insieme ai rappresentanti del Football Club Vittoria, del Vittoria Calcio e del Calcio Vittoria, con il sostegno dell’Assessorato allo Sport del Comune di Vittoria.

L’obiettivo dell’evento è promuovere, attraverso lo sport, i valori dell’inclusione, della solidarietà e della partecipazione sociale, ribadendo come il calcio rappresenti un linguaggio universale capace di unire culture, superare pregiudizi e abbattere ogni barriera.

“Il valore di questo evento va ben oltre il risultato sul tabellone” – ha aggiunto l’assessore alle Politiche sportive e giovanili, Fabio Prelati. “Vogliamo lanciare un messaggio chiaro: la nostra comunità è aperta, inclusiva e riconosce nello sport un diritto fondamentale, oltre che una straordinaria opportunità di riscatto e socializzazione. La collaborazione tra il CPIA, le realtà calcistiche locali e l’Amministrazione dimostra che fare rete per il sociale è possibile ed è un dovere”.

Sull’importanza educativa e sociale dell’iniziativa è intervenuta anche la dirigente scolastica del CPIA, Anna Caratozzolo: “Ringrazio la sede associata di Vittoria, il Comune di Vittoria e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa, che conclude il progetto FIS ‘Integrazione e Sport’. La partita che si svolgerà al campo ‘Vicari’ non rappresenta soltanto un evento sportivo, ma il simbolo concreto di una scuola che accoglie, valorizza e mette al centro ogni persona. Lo sport insegna regole, responsabilità e solidarietà; insegna soprattutto che la diversità non è un limite, ma una ricchezza che rende più forte ogni squadra e più umana la nostra società. Agli studenti auguro di vivere questa esperienza con entusiasmo, correttezza e spirito di condivisione”.

“Vittoria si conferma una città accogliente, capace di fare dell’inclusione un pilastro della propria crescita sociale” – ha dichiarato il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello. “Questa iniziativa dimostra come il nostro territorio sappia unire le forze migliori – la scuola, il mondo dello sport e le istituzioni – per lanciare un messaggio di unità e solidarietà. Lo sport è di tutti e per tutti, senza distinzioni, ed è uno dei canali più forti per costruire una cittadinanza attiva e coesa”.

L’evento è aperto alla cittadinanza e rappresenta un’importante occasione di incontro, partecipazione e condivisione nel segno dello sport e dell’inclusione sociale.

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