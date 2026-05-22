Modica. Ieri si è svolto il Concerto Sinfonico dell’Orchestra del Liceo Musicale “Verga”

Modica, 22 maggio 2026 – Giovedì 21 maggio, nella prestigiosa e suggestiva cornice del Teatro Garibaldi di Modica, si è svolto il Concerto Sinfonico dell’Orchestra del Liceo Musicale “G. Verga”, diretta con autorevolezza e sensibilità dal prof. Mirko Caruso. L’evento ha rappresentato uno dei momenti più significativi della stagione culturale cittadina, confermando il ruolo centrale dell’istituzione scolastica nella promozione della musica e nella formazione dei giovani talenti.

Fin dalle prime battute del programma, il pubblico ha potuto apprezzare la qualità del lavoro svolto dall’orchestra, composta interamente da studenti che, nonostante la giovane età, hanno dimostrato una sorprendente maturità interpretativa. L’apertura con il Preludio della Carmen di Georges Bizet ha subito catturato l’attenzione della platea, grazie a un’esecuzione brillante, precisa e ricca di dinamismo.

Il percorso musicale è proseguito con pagine tratte dalla celebre Sinfonia n. 9 “Dal Nuovo Mondo” di Antonín Dvořák, affrontate con equilibrio e profondità espressiva, mettendo in luce la capacità dell’orchestra di restituire atmosfere ampie e suggestive. Particolarmente coinvolgenti anche i Ballabili dall’Aida di Giuseppe Verdi, eseguiti con eleganza e attenzione ai colori orchestrali, e la Sinfonia dal Guglielmo Tell di Gioachino Rossini, resa con slancio e precisione ritmica.

Uno dei momenti più intensi della serata è stato rappresentato dall’esecuzione della Danse Infernale, della Berceuse e del Finale da L’Uccello di Fuoco di Igor Stravinskij. Qui l’orchestra ha dato prova di grande coesione e maturità, affrontando con sicurezza una scrittura complessa e ricca di contrasti, riuscendo a trasmettere tutta la forza evocativa della partitura.

Di grande rilievo anche la parte solistica del concerto, affidata al giovane sassofonista Gioele Galizia, alunno del quarto anno, che ha interpretato il Concerto per sassofono “Four Pictures from New York” di Roberto Molinelli. L’esecuzione si è distinta per sicurezza tecnica, musicalità e capacità comunicativa, offrendo al pubblico un viaggio sonoro tra suggestioni urbane e atmosfere moderne. La performance del giovane solista è stata accolta con calorosi e prolungati applausi, segno evidente dell’apprezzamento della platea.

L’intero concerto ha messo in evidenza non solo il talento dei singoli, ma soprattutto la qualità del lavoro didattico e formativo svolto dal Liceo Musicale “G. Verga”, che negli anni si è affermato come un vero e proprio punto di riferimento nel territorio per la formazione musicale di eccellenza. L’istituto si distingue per la capacità di coniugare rigore accademico e crescita artistica, offrendo agli studenti opportunità concrete di espressione e di confronto.

A testimonianza di questo percorso di qualità, gli alunni del liceo hanno recentemente ottenuto importanti riconoscimenti in concorsi nazionali promossi in diverse realtà del territorio italiano, distinguendosi per competenza, preparazione e sensibilità musicale. Premi, menzioni speciali e primi posti conquistati in varie categorie rappresentano il frutto di un impegno costante e di una guida didattica attenta e qualificata.

Nel corso della serata, il dirigente scolastico, prof. Alberto Moltisanti, ha rivolto un sentito saluto al pubblico, esprimendo profondo orgoglio per i risultati raggiunti dagli studenti e per il livello artistico dell’orchestra. Nel suo intervento ha sottolineato come la musica rappresenti non solo una disciplina di studio, ma anche uno strumento fondamentale di crescita personale e culturale, augurando ai giovani musicisti un futuro ricco di successi e soddisfazioni.

Parole di apprezzamento sono giunte anche dal Sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi, Tonino Cannata, che ha evidenziato l’importanza della sinergia tra istituzioni scolastiche e realtà culturali del territorio. Il suo intervento ha rimarcato il valore di iniziative come questa, capaci di valorizzare i giovani e di alimentare la vita culturale della comunità.

Il concerto del 21 maggio si è così configurato come molto più di una semplice esibizione: è stato un momento di condivisione, di crescita e di celebrazione del talento giovanile. Una serata che ha saputo unire qualità artistica, impegno educativo e partecipazione emotiva, lasciando nel pubblico un ricordo intenso e significativo.

Ancora una volta, il Liceo Musicale “G. Verga” di Modica si conferma una realtà viva e dinamica, capace di guardare al futuro con entusiasmo e competenza, formando non solo musicisti, ma cittadini consapevoli e sensibili al valore della cultura.

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