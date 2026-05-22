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Modica, guerra alle discariche abusive: multe, reato penale e patente ritirata a chi scarica rifiuti in strada

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Modica, 22 maggio 2026 – A Modica continua la stretta contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti ingombranti e RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico. L’Amministrazione comunale ricorda che tale comportamento è soggetto a pesanti sanzioni amministrative e che, da qualche mese, la normativa nazionale ha introdotto un ulteriore irrigidimento: l’abbandono di rifiuti è ora un reato penale, con conseguenze più severe per i trasgressori. “Il nostro obiettivo – ha detto l’Assessore Samuele Cannizzaro – è quello di contrastare un fenomeno che negli ultimi anni ha generato degrado urbano, costi di bonifica e disagi per la collettività”. Le telecamere di sorveglianza installate in vari punti della città hanno già permesso di individuare diversi responsabili di abbandono illecito. Nonostante la massima attenzione dell’amministrazione comunale e l’intensificazione dei controlli sul territorio, stranamente nelle ultime settimane si sta registrando un nuovo proliferare di micro discariche abusive e accumuli di rifiuti a cielo aperto in diverse zone della città. Un fenomeno che preoccupa e che l’amministrazione intende contrastare con ancora maggiore fermezza. Proprio in questi giorni, infatti, nei confronti di un soggetto sorpreso mentre scaricava rifiuti in mezzo alla strada è scattato un ulteriore provvedimento: oltre alle sanzioni previste, gli è stata ritirata la patente di guida per quattro mesi, a conferma della linea dura adottata contro chi deturpa il territorio e mette a rischio il decoro urbano. L’assessore Cannizzaro ricorda inoltre che a Modica è attivo un servizio gratuito di ritiro degli ingombranti a domicilio, pensato proprio per evitare che mobili, elettrodomestici, materassi e materiali voluminosi vengano abbandonati impropriamente. Il ritiro può essere prenotato dal lunedì al venerdì al numero +39 366 7556216. “Non ci sono giustificazioni per abbandonare gli ingombranti sul territorio – sottolinea l’assessore –. Il servizio è gratuito, rapido e garantisce il corretto smaltimento dei materiali. Preservare il decoro urbano è un dovere di tutti”. “Il mio vuole essere un invito a tutti i cittadini – conclude Cannizzaro – a collaborare, segnalando eventuali episodi di abbandono e utilizzando i servizi messi a disposizione per una gestione responsabile dei rifiuti. La città è di tutti: collaboriamo per mantenerla decorosa, pulita e sempre più accogliente”.

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