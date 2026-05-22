  • 22 Maggio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 22 Maggio 2026 -
Senza categoria

Al via a Pozzallo la quarta edizione di “Vela & Salute”, la solidarietà prende il largo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 22 maggio 2026 – A Pozzallo “Vela & Salute”, l’evento della Lega Navale Italiana che quest’anno cresce e si rinnova, abbracciando l’intera Sicilia. Le imbarcazioni dell’associazione compiranno infatti il periplo completo dell’isola, unendo 13 porti in un’unica grande rotta dedicata alla speranza, alla prevenzione e alla solidarietà. La conferenza stampa di presentazione si è tenuta questa mattina, 22 maggio alle ore 10:00, presso la Stazione Marittima di Pozzallo. All’incontro hanno preso parte il Sindaco Roberto Ammatuna, il Vicesindaco e Assessore alle Politiche per il Mare Raffaele Monte, il Consigliere del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Angelo Galifi, il Tenente di Vascello Amalia Mugavero della Capitaneria di Porto di Pozzallo, il Contrammiraglio (r) Agatino Catania (Delegato LNI per la Sicilia Orientale) e il Presidente della sezione LNI di Pozzallo, Salvatore Fatuzzo.
Durante la sosta pozzallese, il progetto svilupperà un fitto programma incentrato sul diritto alla salute, sulla prevenzione e sull’inclusione sociale. rotagonisti attivi saranno gli ospiti del Centro Diurno “Super AbiliNoi”, che prenderanno parte a uscite in mare a bordo delle “imbarcazioni della legalità” (scafi sottratti alle attività illecite e restituiti a scopi sociali). Parallelamente, la sede della Lega Navale accoglierà le classi degli alunni dell’Istituto Comprensivo “G. Rogasi”. I giovani studenti saranno coinvolti in laboratori e iniziative mirate alla sensibilizzazione sulla tutela dell’ecosistema marino e sul rispetto per il nostro mare. Le attività sul territorio proseguiranno anche nella giornata di domani, 23 maggio. Nel pomeriggio, la barca a vela Vitae mollerà gli ormeggi per fare rotta verso Marzamemi, tappa successiva di questo straordinario viaggio attorno alla Sicilia.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube