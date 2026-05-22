Al via a Pozzallo la quarta edizione di “Vela & Salute”, la solidarietà prende il largo

Pozzallo, 22 maggio 2026 – A Pozzallo “Vela & Salute”, l’evento della Lega Navale Italiana che quest’anno cresce e si rinnova, abbracciando l’intera Sicilia. Le imbarcazioni dell’associazione compiranno infatti il periplo completo dell’isola, unendo 13 porti in un’unica grande rotta dedicata alla speranza, alla prevenzione e alla solidarietà. La conferenza stampa di presentazione si è tenuta questa mattina, 22 maggio alle ore 10:00, presso la Stazione Marittima di Pozzallo. All’incontro hanno preso parte il Sindaco Roberto Ammatuna, il Vicesindaco e Assessore alle Politiche per il Mare Raffaele Monte, il Consigliere del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Angelo Galifi, il Tenente di Vascello Amalia Mugavero della Capitaneria di Porto di Pozzallo, il Contrammiraglio (r) Agatino Catania (Delegato LNI per la Sicilia Orientale) e il Presidente della sezione LNI di Pozzallo, Salvatore Fatuzzo.

Durante la sosta pozzallese, il progetto svilupperà un fitto programma incentrato sul diritto alla salute, sulla prevenzione e sull’inclusione sociale. rotagonisti attivi saranno gli ospiti del Centro Diurno “Super AbiliNoi”, che prenderanno parte a uscite in mare a bordo delle “imbarcazioni della legalità” (scafi sottratti alle attività illecite e restituiti a scopi sociali). Parallelamente, la sede della Lega Navale accoglierà le classi degli alunni dell’Istituto Comprensivo “G. Rogasi”. I giovani studenti saranno coinvolti in laboratori e iniziative mirate alla sensibilizzazione sulla tutela dell’ecosistema marino e sul rispetto per il nostro mare. Le attività sul territorio proseguiranno anche nella giornata di domani, 23 maggio. Nel pomeriggio, la barca a vela Vitae mollerà gli ormeggi per fare rotta verso Marzamemi, tappa successiva di questo straordinario viaggio attorno alla Sicilia.

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