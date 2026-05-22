Modica, scattano le manette per il 39enne delle escandescenze: bloccato sul Corso Umberto dopo le minacce ai passanti

MODICA, 22 Maggio 2026 – È finita con l’arresto la catena di intemperanze che ha tenuto sotto scacco il centro storico di Modica negli ultimi giorni. Questa mattina, le forze dell’ordine hanno fatto scattare le manette ai polsi del 39enne modicano (italiano di seconda generazione, di origini tunisine) già protagonista di ripetuti episodi di violenza, minacce e atti osceni in luogo pubblico.

L’uomo è stato bloccato sul Corso Umberto dopo l’ennesimo show di follia in mezzo alla gente: si tratta del settimo gravissimo episodio registrato nell’arco di appena otto giorni, una sequenza che aveva ormai ingenerato un profondo clima di allarme sociale in città.

L’intervento è scattato in pieno centro quando l’uomo ha ricominciato a dare in escandescenze, prendendo di mira i passanti. Questa volta il dispiegamento delle forze dell’ordine è stato immediato, vedendo operare in sinergia Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale.

Durante le concitate fasi del blocco, l’uomo non ha risparmiato urla e pesanti intimidazioni, chiaramente udibili dai numerosi cittadini presenti sul Corso. Tra le frasi pronunciate, oltre a insulti volgari indirizzati direttamente al Sindaco della città, l’uomo ha gridato: “Vi ammazzo, non ho paura dei giudici, la legge sono io”. A destare maggiore preoccupazione è stata, però, un’ulteriore e inquietante minaccia urlata alla folla: “Ammazzo tutti i cristiani”.

L’escalation di violenza ha spinto le autorità a procedere con l’arresto in flagranza. I reati contestati al trentanovenne vanno dalla resistenza a pubblico ufficiale alle minacce aggravate e all’oltraggio.

Trova nuovamente conferma, intanto, il responso delle valutazioni mediche dei giorni scorsi: per lo psichiatra, infatti, non si tratta di un soggetto affetto da problemi mentali o patologie psichiatriche. Una perizia che esclude l’incapacità di intendere e volere, lasciando il caso interamente sotto la giurisdizione penale. L’uomo si trova adesso a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Salva