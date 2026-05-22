Comiso. Agevolazioni per lo sviluppo economico e sociale del territorio a sostegno della piccola impresa. Regolamento approvato

Comiso, 22 maggio 2026 – “Giorno 21 maggio è stato approvato in consiglio comunale il nuovo regolamento sulle agevolazioni finalizzate a promuovere e favorire la rivitalizzazione economica e sociale del centro storico e per sostenere l’avvio di nuove attività imprenditoriali nel territorio comunale. Abbiamo pensato di predisporre un regolamento – spiega l’assessore Alfano – con successivo bando pubblico per erogare dei contributi economici e/o agevolazioni a favore di micro e piccole imprese per l’avvio, nel territorio comunale, di nuove iniziative imprenditoriali nei settori dell’Artigianato, del Commercio, dell’Industria, del Turismo e dei Servizi, con esclusione dei servizi finanziari e assicurativi e delle attività libero-professionali. Il Regolamento è finalizzato a promuovere la rivitalizzazione economica e sociale del centro storico comunale, a contrastare la desertificazione commerciale, a favorire il recupero dei locali sfitti, a migliorare la qualità urbana e valorizzare il patrimonio urbano, culturale e produttivo del territorio, nonché a rafforzare un tessuto imprenditoriale stabile, qualificato e coerente con le caratteristiche storiche e funzionali dell’area. Tutti i dettagli del regolamento e dei tempi di presentazione delle istanze, saranno a breve pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Comiso, con relative schede di presentazione. Mi corre l’obbligo infine, di ringraziare tutti i consiglieri comunali”.

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