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Modica, colpo nella notte al distributore Giap di Piazza Rizzone: ladri in fuga con la cassa, ma è vuota

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MODICA – Un furto con scasso in pieno centro, pianificato nei dettagli ma terminato con un pugno di mosche per i malviventi. È quanto accaduto nella notte ai danni della stazione di servizio Giap di Piazza Corrado Rizzone.
La dinamica del colpo
I malviventi, agendo con il favore delle tenebre e approfittando della zona momentaneamente deserta, hanno preso di mira i locali del distributore. Dopo aver forzato e sfondato con violenza la porta dell’ufficio, si sono introdotti all’interno alla ricerca di denaro contante.
I ladri hanno puntato dritti al registratore di cassa, sradicandolo e portandolo via. Tuttavia, la foga dei malviventi si è scontrata con una amara sorpresa: la fortuna non era dalla loro parte. All’interno del dispositivo, infatti, non c’era denaro, se non forse qualche moneta di fondo cassa. Il bottino reale si è rivelato pari a zero.
La scoperta e le indagini
L’amara sorpresa è arrivata questa mattina all’apertura, quando il gestore dell’impianto si è accorto dei gravi danni all’infisso e del furto del registratore. L’uomo si è recato immediatamente presso il locale Commissariato di Polizia per sporgere denuncia.
Gli agenti hanno già avviato le indagini e stanno effettuando i primi rilievi. Elemento chiave per dare un volto e un nome ai responsabili sarà la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso l’intera scena o la fuga della banda.

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