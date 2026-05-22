Nelle sale cinematografiche il docu-film su Giorgio La Pira di Biagio Cardia

22 Maggio 2026 –

Biagio Cardia si presenta con un nuovo e importante progetto, il film “Il Giovane La Pira”, prodotto e distribuito dall’Associazione “Turismo Arte Spettacolo” di Messina, sceneggiatura del Prof. Nino Giordano. Riprese realizzate dall’esperto Davide Cardia che ha curato la Produzione e Post-Produzione.

Il film è pronto per la presentazione al pubblico nelle sale cinematografiche e nei film festival. Il Cast composto da 40 personaggi tutti messinesi, professionisti con grande esperienza Teatrale e apparizioni in numerosi contesti cinematografici, prima e durante le prove hanno avuto una fitta e completa preparazione dallo stesso Regista Biagio Cardia.

Lo staff organizzativo si pregia della collaborazione della società A.T.M. di Messina, riprese sull’Autobus storico, altre scene nell’Aula di Giurisprudenza dell’Università di Messina, Museo Giorgio La Pira di Roccalumera (ME), Monastero Montevergine Santa Eustochia, villaggio delle Masse con la presenza dell’Associazione Borgo San Nicola e la collaborazione del Movimento Civico Canali di Tramontana; non sono mancate riprese all’esterno della Chiesa di Tindari provincia di Messina, riprese anche nella Chiesa Madre e sulla spiaggia di Pozzallo. Prove e riprese effettuate nella Chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù Montepiselli (Me) e chiesa San Giuseppe di Bisconte. Hanno collaborato con la Produzione: parrucchiere Vittorio, Essenze di Moda di Antonio Benassai, sartorie Santino Morabito e Cetty Cannavò. Le musiche originali realizzate da Tony Zecchinelli di Roma, maestro Master Pier, Carmelo Saterno e Peppe Gullì di Messina.

La finalità di ricordare ed evidenziare la figura di un uomo esemplare, nato a Pozzallo nel 1904, sua città natale; finisce il suo periodo scolastico con la frequenza della quarta elementare. Si trasferisce a Messina nel 1914, dove ha trascorso gli anni della sua gioventù intrecciando grande amicizia con alcuni illustri personaggi del tempo come Salvatore Quasimodo e Salvatore Pugliatti, all’Università studia Diritto Romano, rimanendovi fino al 1926. Si trasferisce a Firenze, completa gli studi universitari per le ultime due materie, prende la laurea sotto la guida del Professore Emilio Betti.

Salva