Il Comune di Ragusa aderisce al progetto europeo EULC

Ragusa, 19 maggio 2026 – Il Comune di Ragusa compie un passo significativo nel percorso di integrazione e dialogo con le istituzioni comunitarie, formalizzando l’adesione al progetto europeo EULC (EU Local Councillors Network – Rete dei consiglieri locali dell’Unione Europea). Contestualmente, è stato delegato quale referente e membro ufficiale per l’ente il Consigliere comunale Marco Antoci.

La Rete EULC è un’importante infrastruttura di cooperazione internazionale, gestita in sinergia dalla Commissione Europea e dal Comitato Europeo delle Regioni, che riunisce oltre 3.000 rappresentanti eletti nelle assemblee locali e regionali di tutti gli Stati membri. L’obiettivo è di accorciare le distanze tra le istituzioni di Bruxelles e le singole realtà territoriali, promuovendo una comunicazione bidirezionale, trasparente ed efficace sulle politiche europee.

La prima iniziativa ufficiale nata nell’ambito di questa prestigiosa adesione si terrà mercoledì 20 maggio 2026, dalle ore 11:00 alle ore 12:30, in occasione delle celebrazioni collegate alla “Giornata dell’Europa”. L’evento, intitolato “Europa dei valori: La Voce dei Giovani”, si svolgerà all’Istituto Tecnico Commerciale e Aeronautico “Fabio Besta” di Ragusa.

L’incontro vedrà il coinvolgimento diretto delle studentesse e degli studenti dell’istituto ed è configurato come momento formativo e di dibattito interno. Non sarà pertanto un evento aperto al pubblico generalista, ma uno spazio di dialogo interamente dedicato e riservato alla comunità scolastica.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali della dirigente scolastica, Antonella Rosa, dell’assessora alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta, e dell’assessore alle Politiche Giovanili, Simone Digrandi. Successivamente, la sessione degli interventi tecnici e di approfondimento vedrà la partecipazione in veste di relatrice della dott.ssa Marta Ferrantelli, responsabile del Centro Europe Direct Trapani Sicilia, affiancata dallo stesso Consigliere Marco Antoci in qualità di membro della Rete EULC, e da Giorgio Guastella del Movimento Federalista Europeo di Ragusa. Arricchirà l’appuntamento un video-messaggio istituzionale dell’Europarlamentare Giuseppe Lupo, cui seguirà un ampio spazio di confronto e dibattito aperto con gli studenti.

L’ingresso del Comune di Ragusa nella Rete dei Consiglieri locali dell’UE non si esaurisce tuttavia nella pur fondamentale attività con le scuole, ma prevede la strutturazione di servizi permanenti a beneficio di tutta la cittadinanza, volti a favorire l’accesso a finanziamenti, bandi, tirocini e concorsi europei. In particolare:

• È stata attivata la casella di posta elettronica istituzionale consigliere.ue@comune.ragusa.it. Attraverso questo canale, i cittadini, le associazioni e le imprese locali potranno contattare direttamente il Consigliere delegato per richiedere informazioni, presentare istanze o chiarimenti sulle opportunità offerte dall’Unione Europea.

• Verrà attivata a breve un’apposita sezione tematica sul portale web del Comune di Ragusa. Questo spazio digitale sarà costantemente aggiornato per raccogliere e diffondere notizie in merito a bandi di finanziamento, concorsi comunitari, programmi di scambio ed eventi del territorio, operando in stretto coordinamento organizzativo con lo Sportello Informagiovani comunale.

Grazie a questi nuovi strumenti e all’accesso privilegiato alle reti informative della Commissione Europea, il Comune di Ragusa punta a massimizzare l’intercettazione dei fondi europei e a rafforzare la consapevolezza civica comunitaria nel tessuto locale.

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