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Ragusa | Politica

Carcassa di tartaruga marina a Passo Marinaro. Firrincieli chiede interventi urgenti

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Ragusa, 19 febbraio 2026 – Da oltre una settimana, sulla spiaggia di Passo Marinaro, giace la carcassa di una tartaruga Caretta caretta, probabilmente finita nelle reti di qualche pescatore e poi abbandonata, mutilata di una pinna. Una scena dolorosa, che colpisce chiunque passi da quel tratto di costa e che racconta, purtroppo, una gestione inadeguata di un problema ambientale che avrebbe richiesto un intervento immediato. La Capitaneria di porto, avvisata dai residenti già nei giorni scorsi, è intervenuta con tempestività: ha effettuato i rilievi, si è accertata dell’accaduto e ha trasmesso la comunicazione al Comune di Ragusa, competente per la rimozione della carcassa. Da quel momento, però, tutto è rimasto fermo.

Il consigliere comunale Sergio Firrincieli denuncia con forza una situazione che definisce inaccettabile. “Voglio sottolineare come la carcassa, ormai in avanzato stato di putrefazione – spiega Firrincieli – stia rigonfiandosi, attirando parassiti e rendendo l’aria della zona irrespirabile. Una condizione che non solo offende il decoro del territorio, ma rappresenta anche un rischio igienico-sanitario evidente, soprattutto in un luogo che si trova a pochi passi dal nuovo villaggio turistico di prossima apertura”. Firrincieli richiama l’attenzione anche sull’aspetto animalista della vicenda: vedere una tartaruga marina, simbolo del Mediterraneo, abbandonata sulla spiaggia in quelle condizioni, è un colpo per chiunque abbia a cuore la tutela dell’ambiente. Il consigliere ha inviato un sollecito formale al Comune affinché si attivi in tempi rapidi per la rimozione della carcassa in questione, rimozione che non può essere affidata all’azienda che gestisce il servizio di igiene ambientale ma che deve essere espletata da enti specifici che si affidano ad aziende specializzate.

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