FdI Modica sul Bilancio stabilmente riequilibrato 2023-2027: «Garantire la stabilità dei conti tutelando famiglie, imprese e occupazione»

Modica, 19 maggio 2026 – Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia interviene a seguito dell’approvazione, da parte della Giunta comunale, dell’ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato per il quinquennio 2023-2027. Si tratta di un passaggio istituzionale obbligato che, dopo la dichiarazione di dissesto dell’ente, dota la città di uno strumento finanziario programmatico volto a superare l’attuale fase di emergenza e ad assicurare la necessaria continuità amministrativa.
“Restituire solidità alle finanze del Comune di Modica – dichiara il coordinatore cittadino, Marco Nanì – è un obiettivo prioritario che va affrontato con rigore e visione di lungo periodo, nell’esclusivo interesse collettivo della città. Seguiremo l’iter di questa manovra con un atteggiamento vigile e attento, riservandoci di approfondire ogni dettaglio tecnico e finanziario non appena tutti gli atti saranno definitivi.”
Fratelli d’Italia non nasconde una naturale preoccupazione circa la reale sostenibilità del piano nel medio e lungo periodo. Il timore è che, dietro un riequilibrio contabile che rischia di rivelarsi solo formale, possano nascondersi ulteriori sacrifici per i modicani, in assenza di una concreta strategia di rilancio economico, turistico e occupazionale del territorio. Il conseguimento del pareggio di bilancio non può e non deve in alcun modo compromettere i livelli essenziali dei servizi, né gravare ulteriormente sul tessuto sociale ed economico locale.
“Riteniamo imprescindibile – continua il coordinatore di FdI – che l’azione amministrativa si ispiri ai principi della massima trasparenza e della condivisione. Un piano di tale portata non può rimanere chiuso all’interno delle stanze del palazzo, ma necessita di un confronto costante con i partiti politici, le categorie produttive e le associazioni del territorio. Solo attraverso un dialogo chiaro e continuo si possono evitare scelte inique e intercettare i reali bisogni della comunità”.
Per Fratelli d’Italia, l’azione di riequilibrio dovrà muoversi tassativamente lungo le seguenti direttrici:
– Tutela delle fasce più deboli. È prioritario fare in modo che le scelte fiscali dei prossimi anni non gravino sui cittadini e sulle famiglie che si trovano in condizioni di maggiore fragilità economica.
– Garanzie per le imprese e i fornitori. Il tessuto produttivo e le aziende fornitrici devono poter contare su tempi certi per la liquidazione delle spettanze, elemento vitale per tutelare la tenuta occupazionale.
– Salvaguardia del lavoro e stabilizzazioni. valorizzare le professionalità operanti nel Comune e garantire i percorsi di stabilizzazione per il personale precario, presupposto essenziale per l’efficienza dei servizi.
“L’impegno per il futuro della città richiede di mettere sempre al centro l’interesse esclusivo dei modicani – conclude Marco Nanì – Sarà quindi fondamentale seguire l’evoluzione del piano con attenzione e richiedere verifiche periodiche, affinché i dati di bilancio si traducano in benefici reali per la comunità e non in un freno per lo sviluppo. Il riequilibrio dei conti deve rappresentare il punto di partenza per una nuova stagione di crescita, unendo la sostenibilità finanziaria alla giustizia sociale.”
2 commenti su “FdI Modica sul Bilancio stabilmente riequilibrato 2023-2027: «Garantire la stabilità dei conti tutelando famiglie, imprese e occupazione»”
Non ci sono abbastanza soldi perché non ci sono abbastanza lavori ben retribuiti. Non ci sono abbastanza buoni posti di lavoro perché non ci sono abbastanza visitatori, investitori e ricchi residenti. Non ci sono abbastanza visitatori e investitori perché semplicemente non riescono ad arrivare a Modica. Perché non c’è un treno diretto per nessuno degli aeroporti internazionali? Arrivare a Modica è semplicemente troppo complicato per valerne la pena.
SULLA LUNA QUESTO E!!!