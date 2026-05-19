Gela, tre chili e mezzo di cannabinoidi nascosti in un garage del centro storico: la Polizia arresta un 25enne (VIDEO)

GELA, 19 Maggio 2026 – La Polizia di Stato a Gela ha tratto in arresto un pregiudicato venticinquenne nella flagranza di reato di detenzione di sostanze stupefacenti. Giovedì pomeriggio i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno eseguito una perquisizione in un garage apparentemente abbandonato ubicato nel centro storico cittadino. L’atto di polizia giudiziaria è scaturito dall’attività di osservazione eseguita nei giorni precedenti dagli agenti, nel corso della quale era stato notato che il giovane, in più occasioni, aveva fatto accesso all’interno del garage, la cui porta di ferro d’ingresso era chiusa a chiave con un catenaccio, e dopo essersi trattenuto all’interno per un certo lasso di tempo, usciva richiudendo la porta. A seguito di attività investigativa i poliziotti avevano appreso che il venticinquenne fosse dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti. La perquisizione è stata eseguita nell’abitazione del giovane, con esito negativo, e all’interno del garage, dove sono state rinvenute due buste di marijuana, del peso complessivo di un chilo e novecento grammi, e diciotto panetti di hashish, del peso di un chilo e seicento grammi, contenuti all’interno di una valigia. Vista l’ingente quantità di stupefacente sequestrato il venticinquenne è stato tratto in arresto e condotto al carcere di Gela a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Sabato mattina il Gip ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare della custodia in carcere. La responsabilità dell’arrestato, in virtù del principio di non colpevolezza, sarà accertata solo a seguito di sentenza definitiva.

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