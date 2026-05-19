ROMA, 19 Maggio 2026 – “Forza Italia ha in Antonio Tajani una guida solida, autorevole e profondamente coerente con la visione politica del presidente Silvio Berlusconi” lo afferma il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo, in un’intervista al quotidiano online LiveSicilia.
“Il nome di Berlusconi nel simbolo del partito è il segno di una storia e di un’identità politica che restano vive”, aggiunge Minardo, sottolineando che “la presenza e l’attenzione di Marina Berlusconi rappresentano un riferimento importante e il segno che quella storia continua ad avere una memoria viva e una visione per il futuro”.
4 commenti su “FI: Minardo: “Tajani guida solida, Marina Berlusconi segno di una storia che continua””
Identità politiche che restano vive?
Non credo che Berlusconi approverebbe la posizione presa con la Russia e il ddl fine vita, all’opposto proprio, altro che identità.
Araaaaa, ma finitaccilla! Un privato che convoca un Ministro della Repubblica, vice Primo Ministro, nella sua azienda e lo sequestra per 4 ore! Povera Italia, siamo in mano di qualche potere forte che con la Politica non c’entra proprio un fico secco. Solo ca..i loro sanno fare!
Meglio tardi che mai. Finalmente Piero ha capito. C’è voluto tempo ma c’è arrivato.
@uno del posto: per sua conoscenza io, ai tempi del pregiudicato nano di Arcore, sollevo dire : ca ci vuonu i bummi! Pensi un po’ … … …