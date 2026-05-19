  • 19 Maggio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 19 Maggio 2026 -
Politica Nazionale

FI: Minardo: “Tajani guida solida, Marina Berlusconi segno di una storia che continua”

  • 4
Tempo di lettura: 2 minuti

ROMA, 19 Maggio 2026 – “Forza Italia ha in Antonio Tajani una guida solida, autorevole e profondamente coerente con la visione politica del presidente Silvio Berlusconi” lo afferma il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo, in un’intervista al quotidiano online LiveSicilia.

“Il nome di Berlusconi nel simbolo del partito è il segno di una storia e di un’identità politica che restano vive”, aggiunge Minardo, sottolineando che “la presenza e l’attenzione di Marina Berlusconi rappresentano un riferimento importante e il segno che quella storia continua ad avere una memoria viva e una visione per il futuro”. 

© Riproduzione riservata
600092

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

4 commenti su “FI: Minardo: “Tajani guida solida, Marina Berlusconi segno di una storia che continua””

  1. Paolo

    Identità politiche che restano vive?
    Non credo che Berlusconi approverebbe la posizione presa con la Russia e il ddl fine vita, all’opposto proprio, altro che identità.

  2. Piero

    Araaaaa, ma finitaccilla! Un privato che convoca un Ministro della Repubblica, vice Primo Ministro, nella sua azienda e lo sequestra per 4 ore! Povera Italia, siamo in mano di qualche potere forte che con la Politica non c’entra proprio un fico secco. Solo ca..i loro sanno fare!

  4. Piero

    @uno del posto: per sua conoscenza io, ai tempi del pregiudicato nano di Arcore, sollevo dire : ca ci vuonu i bummi! Pensi un po’ … … …

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube