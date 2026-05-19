FI: Minardo: “Tajani guida solida, Marina Berlusconi segno di una storia che continua”

ROMA, 19 Maggio 2026 – “Forza Italia ha in Antonio Tajani una guida solida, autorevole e profondamente coerente con la visione politica del presidente Silvio Berlusconi” lo afferma il commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo, in un’intervista al quotidiano online LiveSicilia.

“Il nome di Berlusconi nel simbolo del partito è il segno di una storia e di un’identità politica che restano vive”, aggiunge Minardo, sottolineando che “la presenza e l’attenzione di Marina Berlusconi rappresentano un riferimento importante e il segno che quella storia continua ad avere una memoria viva e una visione per il futuro”.