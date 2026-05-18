Sampieri, addio a Giovanni Mazza, il salone di via Carignano resta vuoto

SAMPIERI, 18 Maggio 2026 – Ci sono persone che non fanno semplicemente un lavoro, ma che diventano parte del panorama, della storia e del cuore di un paese. Giovanni Mazza era esattamente questo per Sampieri. In queste ore, la comunità si sveglia più vuota e triste: a 79 anni, dopo aver lottato contro una terribile malattia, Giovanni ci ha lasciati.

Uomo perbene, educato, gran lavoratore, mai una parola fuori posto. Il suo salone in via Carignano è stato per decenni molto più di una barberia. Era il posto dove passare anche solo per un saluto, per scambiare due parole, per sentirsi a casa. Giovanni accoglieva tutti con il sorriso, con quella disponibilità d’altri tempi e una competenza straordinaria che ha mantenuto viva fino a pochissimo tempo fa. Ha custodito una tradizione preziosa, diventando un punto di riferimento per intere generazioni e un collante per tutta la nostra comunità.

La scritta “Sala da barba” all’ingresso come un’insegna luminosa per tutti coloro che hanno chiesto un taglio e, magari, scambiare due chiacchere.

La notizia della sua scomparsa ha colpito tutti dritti al cuore. In queste ore, i social e le strade del paese si stanno riempiendo di ricordi, di aneddoti e di parole di immenso affetto. Questo dimostra quanto profondo sia il solco che Giovanni Mazza ha lasciato nella vita di ognuno di noi, grazie al suo attaccamento ai valori veri e alla sua presenza costante e rassicurante.

Per chi volesse stringersi un’ultima volta intorno a lui e alla sua famiglia, i funerali saranno celebrati mercoledì 20 maggio alle ore 10:00, nella chiesa della Madonna delle Grazie a Sampieri.

Un abbraccio immenso e affettuoso ai figli Daniel e Lissette, ai familiari e a tutti gli amici che hanno avuto la fortuna di camminare al suo fianco. Buon viaggio, Giovanni, la tua Sampieri non ti dimenticherà.

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