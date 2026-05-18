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Tragico incidente sulla Pachino-Portopalo C.P.: scontro tra scooter e furgone, muore un poliziotto di 32 anni

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PACHINO, 18 Maggio 2026 – Una nuova tragedia della strada si è consumata oggi nel siracusano. Poco dopo le ore 13:00, un violento incidente stradale sulla Strada Provinciale 6, nel tratto che collega Pachino a Portopalo di Capo Passero, è costato la vita a un giovane poliziotto di 32 anni.

La vittima è Federico Vinci, agente della Polizia di Stato in servizio da appena pochi mesi presso il commissariato di Avola.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane viaggiava a bordo di uno scooter Piaggio Beverly 150 in direzione Pachino. Per cause ancora in corso di accertamento, il motociclo si è scontrato violentemente con un furgone Mercedes Sprinter che procedeva nella direzione opposta, verso Portopalo.

L’impatto, avvenuto nel tratto noto come Cozzo Flua Scivolaneve (nella zona tra contrada Cozzo Grillo e Pianetti), è stato estremamente violento: il trentaduenne è deceduto sul colpo. Rimasto sotto shock ma senza gravi ferite il conducente del furgone, un commerciante del luogo.

Sul luogo del sinistro è intervenuta tempestivamente la polizia locale di Pachino per effettuare i rilievi planimetrici, supportata dal personale dei commissariati di Avola e Pachino. Sul posto è giunto anche un consulente nominato dalla Procura di Siracusa, che ha aperto un’inchiesta per fare piena luce sull’esatta dinamica dell’incidente.

La zona di Cozzo Flua non è nuova a eventi del genere. Quel segmento della SP6 è stato purtroppo già teatro, in passato, di altri gravi incidenti stradali.

La scomparsa prematura di Federico Vinci lascia un vuoto profondo nei colleghi e in quanti lo conoscevano, proprio ora che aveva iniziato la sua carriera ad Avola.

La redazione si stringe attorno al dolore della famiglia del giovane poliziotto eGE esprime le più sentite e profonde condoglianze a tutto il corpo della Polizia di Stato.

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