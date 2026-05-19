Ragusa. Novità Unico 2026, ieri momento formativo a cura dell’Ordine Commercialisti ed Esperti contabili

Ragusa, 19 maggio 2026 – Una partecipazione straordinaria ieri a Ragusa al convegno Odcec sulle novità dell’Unico 2026. L’atmosfera in sala era quella delle grandi occasioni, con un centinaio di professionisti arrivati da tutto il territorio ibleo per seguire un appuntamento che, già alla vigilia, si annunciava di alto profilo.

Ad aprire i lavori è stato il presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Ragusa, Michelangelo Aurnia, che ha accolto i presenti con un intervento improntato sull’attività svolta e da svolgere, nei prossimi mesi, dal suo direttivo. Aurnia ha sottolineato come eventi del genere permettano un aggiornamento costante delle competenze. Ha ricordato che il commercialista, oggi più che mai, necessita di un aggiornamento continuo e capace di anticipare le esigenze di imprese e contribuenti, considerato il quadro normativo che evolve con rapidità.

Il cuore dell’incontro è stato l’intervento del dottor Giuseppe Avanzato, commercialista e pubblicista, figura di riferimento nazionale per la formazione fiscale e fiore all’occhiello costante del nostro calendario formativo. La sua relazione ha guidato i partecipanti attraverso una lettura chiara e operativa delle principali novità: dal modello redditi 2026 alle ultime disposizioni per il periodo d’imposta 2025/2026, dagli Indici sintetici di affidabilità fiscale alle dinamiche del Concordato preventivo biennale 2026-2027, illustrato con casi pratici e simulazioni che hanno reso immediatamente comprensibili gli scenari applicativi.

«Siamo orgogliosi di avere avuto con noi, per la terza volta quest’anno, il dottor Avanzato – ha detto infine il presidente Aurnia – La sua competenza, la sua capacità di analisi e la chiarezza con cui affronta temi complessi rappresentano un valore aggiunto costante per tutta la nostra comunità professionale. La formazione non la intendiamo come un obbligo formale, ma alla stregua di un investimento sulla categoria e sull’elevata qualità del servizio che offriamo ogni giorno». Il presidente ha poi ribadito l’impegno dell’Ordine nel promuovere appuntamenti e attività di alto livello, consapevole che il 2026 sarà un anno di cambiamenti significativi e che i commercialisti dovranno farsi trovare pronti, come sempre preparati e in grado di accompagnare imprese e cittadini con competenza e visione.

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