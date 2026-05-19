“Le 100 miglia di Bertha Benz”: a Ragusa la presentazione del libro di Ester Rizzo

Ragusa, 19 maggio 2026 – Venerdì 22 maggio, alle ore 18.00, in piazza Giacomo Matteotti si terrà la presentazione del volume “Bertha Benz. Le 100 miglia che cambiarono la storia” (Navarra Editore), alla presenza dell’autrice Ester Rizzo.

Ester Rizzo è saggista, giornalista e studiosa della memoria femminile. Da anni è impegnata nella ricerca e nella valorizzazione delle storie di donne dimenticate dalla narrazione ufficiale, collaborando con associazioni e realtà culturali nazionali. Tra le sue pubblicazioni più note Camicette bianche, dedicato al rogo della Triangle Waist Company di New York.

L’iniziativa è promossa dalla Consulta Femminile del Comune di Ragusa, con il patrocinio e il sostegno dell’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Ragusa, in collaborazione con il Soroptimist Club, nell’ambito delle attività volte alla valorizzazione della cultura delle pari opportunità e della memoria storica femminile.

Nel corso dell’incontro, l’autrice dialogherà con Gianna Miceli, presidente della Consulta Femminile del Comune di Ragusa, approfondendo la figura di Bertha Benz, protagonista del primo viaggio automobilistico della storia su lunga distanza, compiuto nel 1888 a bordo della Patent-Motorwagen III.

Attraverso il racconto biografico e storico proposto nel volume, emergerà il profilo di una donna determinata e lungimirante, il cui contributo fu determinante nello sviluppo dell’automobile moderna e nell’affermazione dell’innovazione tecnologica in un contesto storico caratterizzato da forti limitazioni sociali e giuridiche nei confronti delle donne.

«La storia di Bertha Benz ci ricorda quanto il coraggio e la visione delle donne abbiano contribuito, spesso nel silenzio, a cambiare il corso della storia – dichiara Elvira Adamo, assessora alle Pari Opportunità –. Raccontare queste figure significa restituire voce, spazio e memoria a donne straordinarie che hanno aperto strade nuove per le generazioni future. È anche attraverso esempi come il suo che possiamo continuare a costruire una cultura autentica delle pari opportunità, fondata sulla consapevolezza, sulla libertà e sul valore dei talenti femminili».

L’appuntamento rappresenta inoltre un’occasione di riflessione sul ruolo delle donne nei processi di cambiamento sociale, economico e culturale, anche alla luce dell’80° anniversario del suffragio universale in Italia, che ricorre nel 2026.

L’incontro è aperto alla cittadinanza. In caso di maltempo si sposterà nella vicina Libreria Flaccavento.

Salva