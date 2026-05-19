Grande orgoglio per l’I.C. “Raffaele Poidomani”: la squadra di pallavolo vola alle finali nazionali

MODICA, 19 Maggio 2026 – Presso il PalaOreto di Palermo, si sono svolte le fasi regionali dei Nuovi Giochi della Gioventù di pallavolo, e l’Istituto Comprensivo “Raffaele Poidomani” di Modica ha scritto una pagina memorabile della sua storia sportiva.

La rappresentativa modicana, composta da nove eccezionali alunni della classe 3G, ha dominato la scena sul parquet palermitano. Con una serie di prestazioni magistrali, i ragazzi hanno collezionato importanti vittorie contro le agguerrite squadre di Trapani e Caltanissetta, strappando il pass per la finalissima. Nell’ultimo e decisivo match, con il cuore e con la testa, gli atleti della dirigente Veronica Veneziano hanno superato anche la compagine di Agrigento, laureandosi campioni regionali e conquistando l’accesso alla fase nazionale.

Al di là del dato puramente tecnico, a colpire e ad emozionare è stato il grande entusiasmo dimostrato dai nostri atleti. In ogni set, i ragazzi della “Raffaele Poidomani” hanno dato una vera e propria lezione di:

• Spirito sportivo e rispetto assoluto del fair play.

• Capacità di essere un vero gruppo, supportandosi e incoraggiandosi reciprocamente in ogni momento, soprattutto nei passaggi più difficili della competizione.

“Questo risultato rappresenta per noi docenti di Scienze Motorie motivo di grande orgoglio, poiché testimonia il raggiungimento di uno degli obiettivi principali del nostro insegnamento: educare attraverso lo sport ai valori della collaborazione, del rispetto e della condivisione – dice la professoressa Elisabetta Cerruto.”

Salva