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Modica | Pozzallo | Sport

La Kudos Modica e Pozzallo ancora protagonista ai campionati FGI

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Ragusa, 17 maggio 2026 – Grande partecipazione ed emozioni alla gara di ginnastica artistica FGI Silver che si è svolta sabato 16 maggio a Ragusa presso la Scuola dello Sport CONI, teatro di una intensa giornata di sport, impegno e passione. L’evento ha visto la presenza di numerose ginnaste provenienti da diverse società siciliane, confermando ancora una volta la crescita del movimento della ginnastica artistica sul territorio.

Le giovani atlete si sono esibite nei vari esercizi previsti dal programma Silver della Federazione Ginnastica d’Italia, mettendo in mostra preparazione tecnica, eleganza e grande determinazione davanti al pubblico presente. Ogni prova è stata affrontata con concentrazione e spirito sportivo, regalando momenti di grande spettacolo e soddisfazione sia per le ginnaste che per le famiglie presenti sugli spalti.

La Kudos Modica & Pozzallo chiude questa splendida giornata sportiva con le medaglie d’oro di Rubino Giulia, Bellaera Erika e Scapellato Martina, la medaglia d’argento di Buccheri Rebecca, le medaglie di bronzo di Caschetto Shaira, Poidomani Chiara, Abbate Francesca, Belluardo Denise e Bonomo Greta e agli ottimi piazzamenti in classifica di Lombardo Ludovica, Garrafa Fatima e Giurdanella Giulia.

Determinante anche il lavoro dello staff tecnico che segue quotidianamente le atlete nel loro percorso sportivo. A supportare le ginnaste durante la competizione sono stati i Tecnici Sabina Vindigni, Emanuela Terranova, Marta Poidomani e Nadia Sessa, che con professionalità, esperienza e passione hanno accompagnato le giovani atlete in ogni fase della gara, contribuendo alla loro crescita tecnica e personale.

La manifestazione di Ragusa si conferma così un importante appuntamento del calendario regionale FGI Silver, occasione preziosa di confronto, crescita e valorizzazione del talento giovanile.

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