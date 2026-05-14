Modica si conferma Regina del Mare: per il sesto anno consecutivo è Bandiera Blu!

ROMA, 14 Maggio 2026 – Il litorale di Modica continua a brillare nel panorama del turismo sostenibile nazionale. Anche per il 2026, le spiagge di Marina di Modica e Maganuco hanno ottenuto la prestigiosa Bandiera Blu, il riconoscimento internazionale conferito dalla FEE (Foundation for Environmental Education) che premia l’eccellenza delle acque e dei servizi.

Quella di stamattina a Roma è stata una cerimonia all’insegna dell’orgoglio. Per Modica si tratta della sesta conferma consecutiva: un filo azzurro che lega la città dal 2021 a oggi, dimostrando che la tutela del territorio non è un evento isolato, ma una scelta politica e civile costante.

Ottenere il vessillo non è scontato: sono ben 33 i criteri rigidi che devono essere rispettati, dalla qualità delle acque di balneazione (che devono risultare “eccellenti”) alla gestione dei rifiuti, dalla sicurezza dei bagnanti all’educazione ambientale.

Il riconoscimento premia un impegno corale che vede in prima linea l’Amministrazione Comunale. Alla cerimonia nella Capitale erano presenti il sindaco, Maria Monisteri, l’assessore all’Ambiente e all’Ecologia, Samuele Cannizzaro, e l’assessore al Turismo, Tino Antoci, a testimonianza di come ecologia e ricettività viaggino ormai di pari passo.

“Portiamo avanti l’idea di una bellezza sostenibile,” è il commento che giunge di Monisteri. “Significa garantire un ambiente migliore per i residenti e una vivibilità d’eccellenza per i turisti.”

Un plauso particolare va all’Ufficio Ecologia della Città di Modica e alla consulenza tecnica del dottor Dario Modica, il cui lavoro dietro le quinte ha permesso di coordinare i complessi adempimenti necessari per superare i parametri FEE.

Modica nel panorama nazionale

L’edizione 2026 vede l’Italia protagonista con 256 comuni e 524 spiagge premiate. “In questo contesto competitivo – dice compiaciuto l’assessore Cannizzaro – Marina di Modica e Maganuco si confermano destinazioni d’élite, capaci di coniugare il fascino selvaggio delle dune e del mare cristallino con l’efficienza dei servizi e la pulizia del litorale”.

Per chi sceglie Modica, la Bandiera Blu non è solo un simbolo da sventolare, ma una garanzia di qualità per un’estate sicura, pulita e rispettosa della natura.

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