A Modica e Ragusa Ibla due seminari del ciclo “Turismo 2026 – Visioni e Tendenze”

Modica/Ragusa, 14 maggio 2026 – Prosegue il ciclo di seminari formativi “Turismo 2026 – Visioni e Tendenze” promosso dal Living Lab SSUD della Fondazione Banca Agricola Popolare di Ragusa (BAPR) in collaborazione con il GAL Terra Barocca, iniziativa dedicata agli operatori turistici e culturali nata per approfondire i grandi cambiamenti che stanno interessando il settore dell’ospitalità, della gestione delle destinazioni e dei comportamenti di viaggio.

Nel mese di maggio sono in programma due nuovi appuntamenti che affronteranno temi centrali per il futuro del turismo: l’impatto dell’Intelligenza Artificiale Generativa nel settore dell’ospitalità e l’evoluzione sociologica del viaggio contemporaneo tra nuove esigenze, mobilità e trasformazioni post-pandemia.

Il primo incontro è previsto per giovedì 21 maggio 2026, alle ore 17:30, presso la Biblioteca Comunale “Salvatore Quasimodo” di Modica, con il panel dal titolo “Paradigmi dell’Intelligenza Artificiale Generativa nel Settore dell’Ospitalità”. L’iniziativa intende analizzare il ruolo sempre più strategico delle tecnologie di Intelligenza Artificiale nei processi operativi e relazionali delle imprese turistiche, approfondendo le applicazioni dell’AI generativa nell’ottimizzazione del customer service, nell’automazione dei flussi di lavoro, nelle strategie di pricing dinamico e nella personalizzazione dell’esperienza cliente. Dopo il framing speech di Marco Platania, Professore dell’Università degli Studi di Catania e Coordinatore del Living Lab SSUD, interverranno Stefano Ricca, Presidente Ricca IT s.r.l., e Vito D’Amico, CEO & Founder MyForecast RMS e CCO & Founder SICANIASC. A moderare l’incontro sarà Angelo Firrito della Fondazione BAPR.

Il secondo appuntamento è in programma martedì 26 maggio 2026, sempre alle ore 17:30, a Ragusa Ibla, presso la sede del Corso di Laurea in Management delle Imprese per l’Economia Sostenibile (Ex Distretto Militare di Via Dottor Solarino 87), con il seminario “Sociologia del Viaggio Contemporaneo”. L’incontro vuole offrire un’analisi sociologica e demografica dei nuovi profili di viaggiatori emersi nel contesto post-pandemia, con particolare attenzione ai cambiamenti che stanno ridefinendo il rapporto tra lavoro, mobilità ed esperienza turistica. Tra i temi affrontati vi saranno il fenomeno del bleisure, l’integrazione tra lavoro e tempo libero, le esigenze infrastrutturali dei lavoratori da remoto e le opportunità legate al turismo genealogico, segmento in costante crescita e sempre più rilevante per i territori ad alta identità culturale.

Al framing speech di Marco Platania, seguiranno gli interventi di Marxiano Melotti, Docente di Sociologia del Turismo e del Patrimonio culturale presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano, e Luigi Scrofani, Docente di Geografia Economica e Urbana presso l’Università degli Studi di Catania. A moderare l’incontro sarà Carmelo Arezzo, Presidente della Fondazione Banca Agricola Popolare di Ragusa.

Il ciclo “Turismo 2026 – Visioni e Tendenze” si propone di creare un momento di confronto tra università, professionisti, imprese e istituzioni sui trend che influenzeranno il futuro del turismo e dell’ospitalità, favorendo la diffusione di competenze, strumenti innovativi e nuove chiavi di lettura per affrontare le sfide della trasformazione digitale e sociale del settore. L’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Ragusa riconoscerà i crediti formativi professionali ai partecipanti ai seminari.

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